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В середу в Україні буде спекотно, температура повітря підніметься до +38°

В більшості областей оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В середу в Україні буде спекотно, температура повітря підніметься до +38°

В середу, 1 липня, в Україні буде спекотно. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 

Про це інформує Український гідрометцентр.

Фото: Укргідрометцентр в Facebook

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Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.  

Температура повітря вночі 18-23°; вдень 29-34°, на південному заході країни місцями сильна спека 35-38°.

На Київщині та в Києві без опадів. Температура по області вночі 18-23°, вдень 29-34°; у Києві вночі 21-23°, вдень 31-33°.

1-3 липня у більшості областей України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

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