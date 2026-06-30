Сирський прокоментував проблему ротації бійців

В армії впровадили чіткі механізми для проведення ротацій особового складу. Рішення максимально взяти цей процес під контроль ухвалили після низки критичних випадків (зокрема у 14-й бригаді), коли бійці тривалий час залишалися на позиціях без їжі та можливості евакуації через щільний контроль території ворожими дронами.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, наразі глибина бойових порядків у деяких бригадах сягає 20 і більше кілометрів, тому кожна заміна бійців фактично перетворюється на спеціальну операцію.

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Сирський розповів, що для врегулювання процесу розробили спеціальну інструкцію. Вона визначає порядок підготовки та створення підрозділів, які мають замінювати військовослужбовців, що перебувають на передовій понад 60 діб. Контроль за виконанням проводять всі ланки, а безпосередньо у Генеральному штабі за цим стежить Головний командний центр ЗСУ, який відстежує ситуацію на кожній позиції. На планування та проведення заходів із урахуванням погоди та інших умов командування відвело один місяць.

Головком спростував критику щодо нібито нестачі людей для ротацій. За його словами, кількісно процес повністю забезпечений. На самих позиціях перебуває в рази менше військовослужбовців, ніж у тилових районах і підрозділах забезпечення, і в тилу задіяні ще не всі сили та засоби.

Перша ротація вже триває, проте в районах активних бойових дій вона є серйозно утрудненою, поскаржився головнокомандувач.

Сирський сказав, що якщо бійці гарантовано не зможуть дійти до позиції чи евакуюватися з неї через загрозу знищення, ухвалюється рішення про відведення особового складу. Крім того, командування має відмовитися від утримання окремих позицій у зоні інфільтрації, які вже не відіграють ролі у стримуванні росіян, а слугують лише спостережними пунктами. Бійців із таких місць виводять, запевнив головком.

На найбільш складних ділянках фронту до процесу заміни та евакуації залучають військовослужбовців Сил спеціальних операцій, додав Сирський.