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Сирський: Фіксуємо зменшення кількості напрямків активного наступу росіян на фронті і використання боєприпасів

Із 240-260 щоденних штурмових дій на фронті майже половина (45-50%) — це українські наступи.

Сирський: Фіксуємо зменшення кількості напрямків активного наступу росіян на фронті і використання боєприпасів
українська армія
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Активність російської армії на фронті знизилася щонайменше на третину. 

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю ТСН.

Хоча загальна чисельність російського угруповання залишається високою і сягає орієнтовно 722 тисячі осіб, кількість напрямків активного наступу РФ скоротилася з 13 до 7, серед яких виділяють чотири основні, зауважив головком.

Зараз росіяни мають величезні проблеми із забезпеченням, тому основні дії на полі бою ворог веде пішими групами, а використання військової техніки та артилерії зменшилося. Якщо раніше співвідношення випущених боєприпасів між Україною та РФ складало від 1:2 до 4:6 на користь окупантів, то зараз цей показник впав у середньому до 1:1,6 – 1:1,8.

Однак про повний перелом у війні говорити зарано: за словами головкома, зламом ситуації стане момент, коли українські війська наступатимуть по 18-20 кілометрів за добу.

Сирський наголосив, що Сили оборони знищують у рази більше окупантів, ніж втрачають самі, а на деяких ділянках ЗСУ мають перевагу та проводять успішні атаки. З 240-260 щоденних штурмових дій на фронті майже половина (45-50%) — це українські наступи. При цьому, руйнуючи логістичні мости ворога, українське командування вже розраховує, наскільки швидко їх можна буде відновити та використати під час звільнення територій.

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