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Ексміністра культури Карандєєва відправили під нічний домашній арешт

Його підозрюють у сприянні незаконному переправленню осіб через держкордон під виглядом музикантів.

Ексміністра культури Карандєєва відправили під нічний домашній арешт
Ростислав Карандєєв
Фото: facebook/Тетяна Семенова

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому виконувачу обов’язків міністра культури Ростиславу Карандєєву

Про це повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк, передає Укрінформ.

"Печерський районний суд сьогодні обрав колишньому виконуючому обов’язки міністра культури запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - сказала вона.

У квітні в Україні викрили схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів. Повідомлялося, що організаторка знаходиться за межами країни, а на причетність перевіряють посадовців Мінкультури. 

20 червня правоохоронці повідомили про підозру Карандєєву у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. За даними слідства, схема передбачала оформлення виїзду чоловіків призовного віку під виглядом участі у благодійних концертах за кордоном. У документах вони були зазначені як учасники музичного гурту, хоча фактично не мали жодного стосунку до музичної діяльності.

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