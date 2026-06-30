Ексміністра культури Карандєєва відправили під нічний домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому виконувачу обов’язків міністра культури Ростиславу Карандєєву.
Про це повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк, передає Укрінформ.
"Печерський районний суд сьогодні обрав колишньому виконуючому обов’язки міністра культури запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - сказала вона.
У квітні в Україні викрили схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів. Повідомлялося, що організаторка знаходиться за межами країни, а на причетність перевіряють посадовців Мінкультури.
20 червня правоохоронці повідомили про підозру Карандєєву у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. За даними слідства, схема передбачала оформлення виїзду чоловіків призовного віку під виглядом участі у благодійних концертах за кордоном. У документах вони були зазначені як учасники музичного гурту, хоча фактично не мали жодного стосунку до музичної діяльності.