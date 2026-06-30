Генштаб ЗСУ: Майже пів сотні атак росіян зафіксували на фронті

На Краматорському, Оріхівському і Придніпровському напрямках ворожих наступів не було.

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Станом на 16:00 30 червня росіяни вже 48 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Нескучне, Сопич, Кореньок, Волфине, Потапівка, Гірки, Уланове, Бачівськ. Авіаударів зазнали Лужки і Суми.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з противником. Водночас окупанти здійснили 28 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону у бік Малої Вовчої та в районі Стариці.

На Куп’янському противник двічі атакував в районах населених пунктів Колісниківка та Борівська Андріївка. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Лиман, Озерне.

На Слов’янському Сили оборони успішно відбили три ворожі атаки в бік населених пунктів Крива Лука, Озерне, Рай-Олександрівка.

На Краматорському, Оріхівському і Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському наші захисники відбивали 12 атак в районах населених пунктів Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Степанівка, Софіївка, чотири атаки досі тривають.

На Покровському окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Новоолександрівка, Шевченко, Удачне та в бік Сергіївки. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському ворог тричі атакував в районах населених пунктів Піддубне, Тернове, Калинівське.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак у бік населених пунктів Косівцеве, Воздвижівка, Староукраїнка, Цвіткове та Чарівне.