На Дніпропетровщині та Херсонщині запровадили особливий режим захисту рослин через нашестя сарани

Є ризик поширення шкідника для південних та південно-східних регіонів України.

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У Дніпропетровській та Херсонській областях запроваджено особливий режим захисту рослин у зв’язку з поширенням сарани.

Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, передає Укрінформ.

"Наразі особливий режим захисту рослин унаслідок виявлення осередків саранових діє лише у двох регіонах України –Дніпропетровській та Херсонській областях. Водночас зберігається ймовірність подальшого поширення фітофагу", - йдеться в повідомленні.

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На Дніпропетровщині минулого тижня під час проведення фітосанітарного моніторингу було виявлено сарану перелітну, чисельність якої в окремих місцях сягала 30-40 особин на 1 кв.м. У зв’язку з цим особливий режим захисту рослин запроваджено на території площею 30 га.

На Херсонщині особливий режим захисту рослин діє на площі близько 155 га, а навколо осередку створено буферну зону. У Держпродспоживслужбі запевнили, що станом на 30 червня у регіоні спостерігається загибель сарани.

Водночас існує ризик подальшого поширення шкідника, зокрема - для південних та південно-східних регіонів України. Окрім вищезгаданих областей, потенційно під загрозою можуть опинитися також Запорізька, Миколаївська та Одеська області.

Аграріїв і громадян закликають у разі виявлення осередків саранових інформувати територіальні органи Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, що в липні торік на півдні України зафіксували масштабне нашестя сарани, найбільше постраждали Запорізька та Херсонська області.