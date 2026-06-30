У ЦПД попереджають про фейк щодо 9 600 грн від Червоного Хреста

Організація не оголошувала такої програми допомоги і не проводить жодних реєстрацій через сторонні сайти чи Telegram-канали.

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У Telegram-каналах знову поширюють неправдиві повідомлення про нібито фінансову допомогу у розмірі 9 600 грн від Українського Червоного Хреста.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Користувачів закликають перейти за посиланням та зареєструватися для отримання коштів.

“Це шахрайство. В Українському Червоному Хресті наголосили: організація не оголошувала програм допомоги на таких умовах і не проводить жодних реєстрацій через сторонні сайти чи Telegram-канали”, – зазначили у ЦПД.

Вся актуальна та перевірена інформація про актуальні програми допомоги публікується виключно на офіційному сайті товариства та на верифікованих сторінках у соціальних мережах.

Людей просять не переходити за сумнівними посиланнями, не заповнювати анкет на невідомих ресурсах і не передавати свої персональні чи банківські дані стороннім особам.