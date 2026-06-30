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Сили оборони атакували два мости, які Росія використовувала для доставки зброї і окупантів

Результати влучань уточнюють. 

Сили оборони атакували два мости, які Росія використовувала для доставки зброї і окупантів
Сили оборони атакували ворога
Фото: Генштаб

Учора і вночі 30 червня Сили оборони атакували низку важливих об'єктів ворога. В районі Азовського Запорізької області вдарили по автомобільному мосту, повідомили в Генштабі. Залізничний міст атакували в районі Ічків в тимчасово окупованому Криму. 

Обидва об'єкти Росія використовує для перекидання особового складу, зброї, боєприпасів. Результати ураження уточнюються.

«Окрім того, уражено  пункти управління БпЛА противника у районах Веселої Лопані Білгородської області (рф), Комара на Донеччині, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області», – повідомили в ГШ. 

Біля Старомлинівки Донецької області вражено командно-спостережний пункт окупантів.

За результатами оцінки ураження, завданого 28 червня по нафтопереробному заводу «Слов'янський» у Слов'янську-на-Кубані (Краснодарський край, Росія), підтверджено знищення чотирьох резервуарів загальним об'ємом 35 тис. м³, пошкодження ще дев'яти резервуарів загальним об'ємом 30 тис. м³, а також установки переробки нафти.

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