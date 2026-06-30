СБУ: Отримали вироки ще троє проросійських агітаторів

Терміни ув’язнення отримали ще троє проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ і займалися розпалюванням міжнаціональної ворожнечі всередині нашої держави.

Співробітники СБУ викрили їх протягом 2025–2026 років завдяки прокремлівським записам та публікаціям у соціальних мережах, повідомила спецслужба.

Так, на Чернігівщині до 6 років тюрми засудили військовослужбовця за контрактом. Чоловік самовільно залишив військову частину, після чого почав вести антиукраїнські стріми у TikTok. Під час ефірів дезертир принижував честь і гідність однієї з національних спільнот України. Крім того, у Facebook він публікував дописи, якими підбурював читачів до міжрелігійної ненависті.

У цьому ж регіоні судили місцевого агітатора-рецидивіста, який раніше вже відбув трирічне покарання за заклики до зміни меж державного кордону України. Після звільнення з колонії у 2024 році чоловік узявся за старе: створив групу в заборонених «Одноклассниках» із загальною аудиторією у 19 тисяч користувачів. Там він героїзував російські збройні формування і виправдовував воєнні злочини окупантів, зокрема обстріли українських міст. Цього разу суд призначив йому 11 років позбавлення волі.

На Вінниччині місцевий співак, який отримав 5 років тюрми. Фігурант через авторські відеозаписи на платформі YouTube активно закликав до «поділу» України, а також намагався дискредитувати боротьбу українського народу проти російських загарбників.