Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ: Отримали вироки ще троє проросійських агітаторів

Серед них – дезертир, агітатор-рецидивіст і співак.

СБУ: Отримали вироки ще троє проросійських агітаторів
наручники
Фото: rus.lsm.lv

Терміни ув’язнення отримали ще троє проросійських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ і займалися розпалюванням міжнаціональної ворожнечі всередині нашої держави. 

Співробітники СБУ викрили їх протягом 2025–2026 років завдяки прокремлівським записам та публікаціям у соціальних мережах, повідомила спецслужба.

Так, на Чернігівщині до 6 років тюрми засудили військовослужбовця за контрактом. Чоловік самовільно залишив військову частину, після чого почав вести антиукраїнські стріми у TikTok. Під час ефірів дезертир принижував честь і гідність однієї з національних спільнот України. Крім того, у Facebook він публікував дописи, якими підбурював читачів до міжрелігійної ненависті.

У цьому ж регіоні судили місцевого агітатора-рецидивіста, який раніше вже відбув трирічне покарання за заклики до зміни меж державного кордону України. Після звільнення з колонії у 2024 році чоловік узявся за старе: створив групу в заборонених «Одноклассниках» із загальною аудиторією у 19 тисяч користувачів. Там він героїзував російські збройні формування і виправдовував воєнні злочини окупантів, зокрема обстріли українських міст. Цього разу суд призначив йому 11 років позбавлення волі.

На Вінниччині місцевий співак, який отримав 5 років тюрми. Фігурант через авторські відеозаписи на платформі YouTube активно закликав до «поділу» України, а також намагався дискредитувати боротьбу українського народу проти російських загарбників.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies