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Сирський: Сили оборони стримують росіян на основних напрямках і фіксують певне виснаження ворога

Кількість ударів російської авіації, ударних дронів, балістичних ракет, на жаль, не знижується, зауважив головком.

Сирський: Сили оборони стримують росіян на основних напрямках і фіксують певне виснаження ворога
головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Українська армія стримує російських окупантів на основних напрямках. 

Про це в інтерв’ю ТСН заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами головкома, РФ «переважає нас в силах, засобах», але Сили оборони б’ють там, де бачать слабку російську оборону, а також проводять наступи. 

Сирський додав, що кількість ударів російської авіації, ударних дронів, балістичних ракет, на жаль, не знижується. Але завдяки діям українських військ і детальному плануванню операцій фіксують збільшення втрат ворога і «певні ознаки його виснаження». 

Головком відзначив комплексну роботу українських бійців для послаблення логістики росіян у Криму, аби ворог не міг перекидати на ті чи інші ділянки фронту зброю, боєприпаси. Для цього і нищать склади боєприпасів, палива на тактичній оперативній глибині і таким чином паралізують роботу російської армії.

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