Відключення світла 1 липня діятимуть по всій країні з 17:00 до 22:00, - Укренерго

У середу, 1 липня, з 17:00 до 22:00 плануються обмеження електроенергії для промисловості та бізнесу, а також - для населення в усіх регіонах України.

Про це повідомляє Укренерго.

"У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі – завтра, 1 липня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: 17:00-22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, 17:00-22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом 1 черги)", – йдеться в повідомленні.

Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спеку.

Втім, Укренерго зазначає, що ситуація в енергосистемі може змінюватися і просить слідкувати за повідомленнями операторів системи розподілу.