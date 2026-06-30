Негода знеструмила близько 600 населених пунктів у восьми областях

Також є знеструмлення через обстріли.

Станом на ранок 30 червня унаслідок російських обстрілів є знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Як розповіли в Укренерго, там, де це зараз дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Через складні вчорашні погодні умови (гроза, шквали) на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях: Київській, Чернігівській, Житомирській, Волинській, Львівській, Черкаській, Тернопільській та Хмельницькій. У кожному з регіонів бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

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Споживання електроенергії продовжує зростати, і сьогодні станом на 09:30 воно було на 1,2% вищим, ніж в цей же час вчора. Причиною є спекотна погода на всій території України, що зумовлює масове використання кондиціонерів.

Вчора, 29 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,9% вищим, ніж максимум у п’ятницю, 26 червня. Причиною теж є температура повітря.

Через зумовлене спекою зростання рівня енергоспоживання сьогодні в усіх регіонах України у період з 17:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги). Графік ймовірних відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

«Нагадуємо промисловим споживачам та бізнесу про можливість здійснення направленого імпорту обсягом понад 60% від власного споживання. Це убезпечить вас від застосування погодинних відключень та водночас суттєво допоможе енергосистемі», – зазначили в Укренерго.

Також українців просять перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00, і економити електрику у вечірні години – з 16:00 до 23:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись.