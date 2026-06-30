«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаЕкономікаДержава

Негода знеструмила близько 600 населених пунктів у восьми областях

Також є знеструмлення через обстріли. 

Негода знеструмила близько 600 населених пунктів у восьми областях
Фото: ye.ua

Станом на ранок 30 червня унаслідок російських обстрілів є знеструмлення у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. 

Як розповіли в Укренерго, там, де це зараз дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Через складні вчорашні погодні умови (гроза, шквали) на ранок повністю або частково були знеструмлені близько 600 населених пунктів у восьми областях: Київській, Чернігівській, Житомирській, Волинській, Львівській, Черкаській, Тернопільській та Хмельницькій. У кожному з регіонів бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній електропередачі.

Реклама

Споживання електроенергії продовжує зростати, і сьогодні станом на 09:30 воно було на 1,2% вищим, ніж в цей же час вчора. Причиною є спекотна погода на всій території України, що зумовлює масове використання кондиціонерів. 

Вчора, 29 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,9% вищим, ніж максимум у п’ятницю, 26 червня. Причиною теж є температура повітря.

Через зумовлене спекою зростання рівня енергоспоживання сьогодні в усіх регіонах України у період з 17:00 до 22:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1 черги). Графік ймовірних відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго. 

«Нагадуємо промисловим споживачам та бізнесу про можливість здійснення направленого імпорту обсягом понад 60% від власного споживання. Це убезпечить вас від застосування погодинних відключень та водночас суттєво допоможе енергосистемі», – зазначили в Укренерго.

Також українців просять перенести користування потужними електроприладами на денний час – з 10:00 до 15:00, і економити електрику у вечірні години – з 16:00 до 23:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. 

  • Міненерго вживає заходи для збалансування ситуації в енергосистемі через спеку. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies