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Міненерго вживає заходи для збалансування ситуації в енергосистемі через спеку.

Як написав перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль, роблять це для того, щоб забезпечити стабільне проходження пікових періодів споживання та мінімізації дефіциту електроенергії.

Він доручив відповідним службам та підприємствам енергетичного сектору розглянути оптимізацію графіків ремонтної кампанії на енергоблоках атомної генерації, щоб збільшити обсяги виробництва електроенергії у періоди максимального споживання.

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Також планують забезпечити у найкоротші терміни завершення аварійно-відновлювальних робіт та ввести в роботу обладнання теплової генерації загальною потужністю не менше 300 МВт.

У планах є посилення залучення додаткової потужності за рахунок когенераційних установок, зокрема газової генерації, а також підготовка пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їх ефективної роботи.

Крім іншого хочуть забезпечити активне використання установок зберігання енергії для додаткового покриття пікових навантажень та збільшення доступної потужності системи орієнтовно на 300 МВт та вживатимуть додаткових заходів по залученню імпорту електроенергії з країн-партнерів Європейського Союзу та працюватимуть над збільшенням імпорту електроенергії державними підприємствами.

«Енергетики сьогодні роблять усе можливе, аби забезпечити стабільність енергосистеми. Але наскільки ситуація буде критичною — залежить від кожного з нас. Памʼятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання», – написав Шмигаль.