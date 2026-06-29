Через спеку енергосистема в Україні працюватиме в напруженому режимі найближчими днями

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Аномальна спека в Європі впливає на енергосистему України та спричиняє різке зростання споживання електроенергії. Найближчими днями очікують ускладнення ситуації, повідомив у Facebook генеральний директор постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.

Підняття температури у Києві на кожні 3 градуси додає щоразу 100 МВт навантаження на систему.

«І мова не тільки про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження», – зазначив Коваленко.

Проте, кажуть у YASNO, головна проблема – не лише у споживанні, а в обладнанні. Енергетика працює понад 4 роки в умовах війни і під численними ударами. Після зимових обстрілів ситуація дещо стабілізувалась, пошкоджене обладнання відновило роботу.

«Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі», – пояснив гендиректор YASNO.

В компанії порадили українцям бути готовими до різних сценаріїв. Зокрема, варто мати заряджені павербанки та гаджети, а також звертати увагу на повідомлення енергетиків.

Що відомо про аномальну спеку в Європі?