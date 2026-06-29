Через спеку енергосистема в Україні працюватиме в напруженому режимі найближчими днями

Аномальна спека в Європі впливає на енергосистему України та спричиняє різке зростання споживання електроенергії. Найближчими днями очікують ускладнення ситуації, повідомив у Facebook генеральний директор постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко.
Підняття температури у Києві на кожні 3 градуси додає щоразу 100 МВт навантаження на систему.
«І мова не тільки про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження», – зазначив Коваленко.
Проте, кажуть у YASNO, головна проблема – не лише у споживанні, а в обладнанні. Енергетика працює понад 4 роки в умовах війни і під численними ударами. Після зимових обстрілів ситуація дещо стабілізувалась, пошкоджене обладнання відновило роботу.
«Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває в ремонтах, частина працює буквально на межі своїх можливостей. Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі», – пояснив гендиректор YASNO.
В компанії порадили українцям бути готовими до різних сценаріїв. Зокрема, варто мати заряджені павербанки та гаджети, а також звертати увагу на повідомлення енергетиків.
Що відомо про аномальну спеку в Європі?
- Майже тиждень тому в Європі оголосили червоний рівень загрози спеки. Стовпчики термометрів піднялись вище 40 градусів.
- За інформацією ВООЗ, аномальна спека могла вже спричинити загибель близько 1300 людей в різних європейських країнах. Більшість жертв – віком від 65 років.
- В Україні теж важка ситуація з погодою. Укргідрометцентр повідомляє про те, що високі температури протримаються до кінця червня.