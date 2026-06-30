Росіяни знову атакували Запоріжжя: загинула людина, є поранені

Після обстрілу в деяких районах зникло світло.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Росіяни знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару загинула людина, також відомо про чотирьох поранених.

Про це повідомив у Telegram голвоа Запорізької ОВА Іван Федоров.

"На жаль, одна людина загинула через ворожу атаку на Запоріжжя. Ще чотири людини дістали осколкові поранення. Їм надається уся необхідна допомога", - написав Федоров.

Він зазначив, що ворог повторно атакував місто.

Після обстрілу в деяких районах зникло світло.

Раніше російський дрон атакував Запоріжжя, влучивши по історичній частині міста та пошкодивши будівлі, що є об’єктами культурної спадщини місцевого значення.