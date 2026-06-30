У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову атакували Запоріжжя: загинула людина, є поранені

Після обстрілу в деяких районах зникло світло.

Росіяни знову атакували Запоріжжя: загинула людина, є поранені
Запоріжжя, наслідки обстрілу
Фото: Запорізька ОВА

Росіяни знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару загинула людина, також відомо про чотирьох поранених. 

Про це повідомив у Telegram голвоа Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"На жаль, одна людина загинула через ворожу атаку на Запоріжжя. Ще чотири людини дістали осколкові поранення. Їм надається уся необхідна допомога", - написав Федоров.

Він зазначив, що ворог повторно атакував місто.

Після обстрілу в деяких районах зникло світло.

Раніше російський дрон атакував Запоріжжя, влучивши по історичній частині міста та пошкодивши будівлі, що є об’єктами культурної спадщини місцевого значення.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies