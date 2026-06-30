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Сирський: Росія нарощує виробництво ракет і авіації та готується до продовження війни

Погрози застосувати ядерну зброю залишаться погрозами, бо РФ поки не піде на такий крок.

Сирський: Росія нарощує виробництво ракет і авіації та готується до продовження війни
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: надане Головним управлінням комунікацій ЗСУ

Росія перевела практично всю свою промисловість на воєнний лад і готується до продовження війни. Державне оборонне замовлення РФ на 2026 рік передбачає збільшення випуску балістичних, крилатих та авіаційних ракет, бойових літаків, вертольотів, а також ракет для протиповітряної оборони. 

Про це в інтерв’ю ТСН заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він додав, що ознак того, що ворог планує зменшувати виробництво чи готується до миру, наразі немає.

Водночас окупанти не можуть повноцінно реалізувати свої плани. На це впливають санкції, міжнародна дипломатія та успішні українські «діп-страйки» — глибокі удари, які зруйнували основні російські підприємства з виробництва елементної бази для систем управління ракетами і літаками.

Коментуючи ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї, головком зазначив, що ворог використовує цей аргумент для залякування з перших днів повномасштабного вторгнення. Українське командування постійно враховує цей чинник, проте Сирський вважає, що принаймні зараз Росія не піде на такий крок, адже це остаточно поставить її керівництво поза законом у всьому світі, зважаючи на трибунал та ордер на арешт.

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