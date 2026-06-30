Росіяни вдарили безпілотником по електровозу на Дніпропетровщині

Ввечері 30 червня росіяни вдарили безпілотником по електровозу в Дніпропетровській області.
Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.
"Завдяки тому, що моніторингова група Укрзалізниці вчасно виявила загрозу та попередила локомотивну бригаду, поїзд оперативно зупинили, а залізничники негайно пройшли в укриття", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару ніхто не постраждав. Обсяг пошкоджень електровоза наразі встановлюється.
В Укрзалізниці попередили про можливі затримки та зміни у графіку руху окремих приміських поїздів.
- Упродовж дня окупанти понад 50 разів атакували Дніпропетровщину. Постраждали чотири людини.