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Росіяни вдарили безпілотником по електровозу на Дніпропетровщині

Внаслідок удару ніхто не постраждав.

Росіяни вдарили безпілотником по електровозу на Дніпропетровщині
Фото: Укрзалізниця в Telegram

Ввечері 30 червня росіяни вдарили безпілотником по електровозу в Дніпропетровській області.

Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

"Завдяки тому, що моніторингова група Укрзалізниці вчасно виявила загрозу та попередила локомотивну бригаду, поїзд оперативно зупинили, а залізничники негайно пройшли в укриття", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок удару ніхто не постраждав. Обсяг пошкоджень електровоза наразі встановлюється.

В Укрзалізниці попередили про можливі затримки та зміни у графіку руху окремих приміських поїздів.

  • Упродовж дня окупанти понад 50 разів атакували Дніпропетровщину. Постраждали чотири людини.
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