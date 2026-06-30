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Сирський про створення нових бригад: Реагуємо на збільшення військ ворога

Нові підрозділи відправляють спочатку на ділянки, де нижча інтенсивність боїв.

Сирський про створення нових бригад: Реагуємо на збільшення військ ворога
головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

В Україні є необхідність формування нових військових бригад, а не лише доукомплектація вже існуючих.

Про це в інтерв’ю ТСН заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, українське командування планує дії залежно від кроків росіян, які постійно нарощують чисельність свого наступального угруповання і запланували на цей рік створення дев'яти нових дивізій. Росія робить це для прориву оборони або відкриття нових ділянок фронту, додав Сирський.

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Він повідомив, що укомплектованість існуючих бригад ЗСУ постійно підтримують на певному відсотку від штату, хоча він і не становить 100%. Коли бригада після докомплектування та підготовки вирушає на фронт, вона має високий рівень забезпечення людьми, озброєнням і технікою. Проте цей рівень визначає не можливість розширити смугу оборони, а «життєвий цикл» бригади — тобто термін, протягом якого вона здатна тримати оборону і зберігати боєздатність без додаткового підкріплення. 

Крім того, за словами Сирського, через технологічний прорив і велику кількість дронів ширина ділянок оборони постійно зменшується, а глибина — збільшується. Якщо ворог відкриє новий фронт завширшки до 150-160 кілометрів, Україні знадобляться саме нові укомплектовані бригади для стримування цього наступу.

Для того щоб нові бригади ставали ефективними бойовими одиницями, а не залишалися «на папері», під час формування нової бригади туди обов'язково переводять певну кількість військовослужбовців та командирів із бойових частин, які вже мають досвід. 

Сирський запевнив, що нові бригади ніхто одразу не відправляє на напрямки з високою інтенсивністю боїв. Спочатку підрозділ заводять у район, де не ведуться активні бойові дії, аби бійці «обстрілялися» і здобули досвід. Лише після цього бригаду можуть залучити на важких ділянках фронту.

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