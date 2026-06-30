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Сирський: Штурмові війська ЗСУ як окремий рід військ треба оформити юридично на рівні парламенту

Штурмові частини виконують функції підрозділів швидкого реагування.

Сирський: Штурмові війська ЗСУ як окремий рід військ треба оформити юридично на рівні парламенту
головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: ТГ Олександра Сирського

Є потреба завершити юридичний процес створення штурмових військ як окремого роду військ і призначити для них командувача. 

Про це в інтерв’ю ТСН заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він повідомив, що наразі ці підрозділи мають фактичний статус штурмових частин у складі Сухопутних військ, проте для їхнього остаточного оформлення необхідне відповідне рішення Верховної Ради. Командування вже тривалий час співпрацює з парламентарями і головами фракцій.

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За словами головкома, штурмові частини виконують функції підрозділів швидкого реагування: миттєво ліквідовують прориви ворога, стабілізують критичні ділянки фронту, відновлюють втрачені позиції і діють у складі наступальних угруповань.

Сирський пояснив, що нинішня модель централізованого управління штурмовими частинами є особливістю цієї війни і підтвердила свою ефективність на практиці. Якби ці підрозділи розподілили між різними корпусами, вони б не змогли виконувати завдання максимально концентровано. Головком навів приклад з минулого року, коли 102-га та 108-ма бригади залишили свої позиції, утворивши прогалину в оборонній лінії завширшки 10 кілометрів. Тоді у критичній ситуації туди перекинули саме штурмові частини, які вже понад пів року успішно стримують наступ чотирьох російських армій, корпусу і двох дивізій морської піхоти, не дозволивши ворогові суттєво просунутися.

Сирський також пояснив, що такий підхід дозволяє не залучати десантно-штурмові війська до вирішення локальних оборонних проблем. Командування не забирає батальйони ДШВ для стабілізації ситуації на окремих ділянках фронту, і це дає змогу зберегти еліту піхоти для проведення успішних наступальних операцій.

Головком також сказав, що наприкінці кожного місяця бере участь в опрацюванні і затвердженні планів комплектування військових частин кожної бригади на наступний місяць. Головною проблемою залишається забезпечення підрозділів достатньою кількістю саме підготовлених військовослужбовців. Також головнокомандувач підтвердив проблему потрапляння до деяких частин людей із хворобами або наркозалежністю, що згодом створює серйозні труднощі в підрозділах, і наголосив, що це питання також потребує вирішення.

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