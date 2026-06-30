В Запоріжжі та районі внаслідок ворожих атак знеструмлені понад 60 000 абонентів

Внаслідок російської атаки в Запоріжжі без світла опинились понад 60 000 споживачів.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Понад 60 000 абонентів у Запоріжжі та більш ніж 3 000 у Запорізькому районі.
Без живлення перебувають два райони міста.
Роботи з відновлення тривають.
- Росіяни знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару загинули дві людини, ще 14 дістали поранень.Російськими обстрілами пошкоджено адміністративну будівлю, дитсадок, два житлових будинки та понад 12 автомобілів.