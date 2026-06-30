В Запоріжжі та районі внаслідок ворожих атак знеструмлені понад 60 000 абонентів

Два райони міста залишились без живлення.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Внаслідок російської атаки в Запоріжжі без світла опинились понад 60 000 споживачів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Понад 60 000 абонентів у Запоріжжі та більш ніж 3 000 у Запорізькому районі.

Без живлення перебувають два райони міста.

Роботи з відновлення тривають.