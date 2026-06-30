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В Запоріжжі та районі внаслідок ворожих атак знеструмлені понад 60 000 абонентів

Два райони міста залишились без живлення.

В Запоріжжі та районі внаслідок ворожих атак знеструмлені понад 60 000 абонентів
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Внаслідок російської атаки в Запоріжжі без світла опинились понад 60 000 споживачів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Понад 60 000 абонентів у Запоріжжі та більш ніж 3 000 у Запорізькому районі.

Без живлення перебувають два райони міста. 

Роботи з відновлення тривають.

  • Росіяни знову атакували Запоріжжя. Внаслідок удару загинули дві людини, ще 14 дістали поранень.Російськими обстрілами пошкоджено адміністративну будівлю, дитсадок, два житлових будинки та понад 12 автомобілів. 
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