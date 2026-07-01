Під ударом були Дніпро, Петриківська та Слобожанська громади.

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Російська армія понад 20 разів атакувала три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Одна людина загинула, троє дістали поранень.

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Під ударом були Дніпро, Петриківська та Слобожанська громади. Понівечені заправки і автомобілі. Загинула 43-річна жінка.

У стані середньої тяжкості госпіталізована 35-річна вагітна жінка. Ще дві жінки 49 та 71 років лікуватимуться амбулаторно.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Українській, Миколаївській, Шахтарській, Васильківській й Петропавлівській громадах.

Понівечені підприємства, Будинок культури, адмінбудівля, меморіал, гімназія, магазини та заправка.

На Нікопольщині потерпали Нікополь і Покровська громада.

Ганжа також повідомив, що протягом ночі в області окупанти атакували 5 АЗС.

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