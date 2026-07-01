Російська армія понад 20 разів атакувала три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Одна людина загинула, троє дістали поранень.
Під ударом були Дніпро, Петриківська та Слобожанська громади. Понівечені заправки і автомобілі. Загинула 43-річна жінка.
У стані середньої тяжкості госпіталізована 35-річна вагітна жінка. Ще дві жінки 49 та 71 років лікуватимуться амбулаторно.
У Синельниківському районі противник завдав удару по Українській, Миколаївській, Шахтарській, Васильківській й Петропавлівській громадах.
Понівечені підприємства, Будинок культури, адмінбудівля, меморіал, гімназія, магазини та заправка.
На Нікопольщині потерпали Нікополь і Покровська громада.
Ганжа також повідомив, що протягом ночі в області окупанти атакували 5 АЗС.
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