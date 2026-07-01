Сили оборони за добу ліквідували ще 1210 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 404 760 військових.

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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 404 760 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 404 760 (+1 210) осіб

танків – 12 069 (+2)

бойових броньованих машин – 24 856 (+5)

артилерійських систем– 45 111 (+71)

РСЗВ– 1 903 (+2)

засоби ППО– 1 459 (+4)

літаків – 436 (+0)

гелікоптерів – 353 (+0)

наземних робототехнічних комплексів– 1 782 (+5)

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 383 067 (+1 891)

крилаті ракети – 4 797 (+0)

кораблі – 33 (+0)

підводні човни – 2 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 114 499 (+395)

спеціальна техніка – 4 369 (+1.

Дані уточнюються.