Сили оборони за добу ліквідували ще 1210 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 404 760 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 404 760 (+1 210) осіб
- танків – 12 069 (+2)
- бойових броньованих машин – 24 856 (+5)
- артилерійських систем– 45 111 (+71)
- РСЗВ– 1 903 (+2)
- засоби ППО– 1 459 (+4)
- літаків – 436 (+0)
- гелікоптерів – 353 (+0)
- наземних робототехнічних комплексів– 1 782 (+5)
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 383 067 (+1 891)
- крилаті ракети – 4 797 (+0)
- кораблі – 33 (+0)
- підводні човни – 2 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 114 499 (+395)
- спеціальна техніка – 4 369 (+1.
Дані уточнюються.