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Сили оборони за добу ліквідували ще 1210 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 404 760 військових.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1210 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 404 760 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.26 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 404 760 (+1 210) осіб
  • танків – 12 069 (+2) 
  • бойових броньованих машин – 24 856 (+5) 
  • артилерійських систем– 45 111 (+71) 
  • РСЗВ– 1 903 (+2)
  • засоби ППО– 1 459 (+4) 
  • літаків – 436 (+0) 
  • гелікоптерів – 353 (+0)
  • наземних робототехнічних комплексів– 1 782 (+5)
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 383 067 (+1 891) 
  • крилаті ракети – 4 797 (+0) 
  • кораблі – 33 (+0) 
  • підводні човни – 2 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 114 499 (+395) 
  • спеціальна техніка – 4 369 (+1.

Дані уточнюються.

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