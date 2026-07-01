Випускний «Оптіми» в Києві: 4000 випускників школи й коледжу та понад 2500 гостей

У Києві відбувся великий випускний дистанційної школи «Оптіма». 28 червня 2026 року в КВЦ «Парковий» зібралися випускники, їхні родини, педагоги та команда школи. Майже 3700 одинадцятикласників завершили навчання. Ще 322 студенти стали випускниками коледжу OPTIMA.

Випускний — це завжди більше, ніж просто офіційна подія. Це день, коли разом збираються ті, хто навчався, навчав, підтримував і надихав. Саме таким став випускний школи «Оптіма», який 28 червня відбувся в конгресно-виставковому центрі «Парковий» у Києві.

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Цьогоріч школу закінчили майже 3700 одинадцятикласників. Для кожного з них цей день мав своє значення. Хтось навчався в «Оптімі» багато років, хтось приєднався лише на один навчальний рік. У когось позаду навчання з іншого міста, у когось — з-за кордону. Але на випускному всі ці різні історії стали частиною однієї великої спільної події.

У залі були понад 2500 гостей: випускники школи й коледжу, вчителі, викладачі та команда «Оптіми». Родини, які підтримували дітей щодня, цього вечора розділили з ними радість важливого результату.

Для дистанційної школи «Оптіма» це вже десятий випускний. Самій школі — одинадцять років. Вона починалася з ідеї зробити якісну освіту доступною для дітей незалежно від місця проживання. Сьогодні ця ідея виросла у велику освітню спільноту, яка об’єднує школярів, студентів, батьків і педагогів з України та світу.

Разом з одинадцятикласниками святкували й випускники коледжу OPTIMA. У 2026 році дипломи отримали 322 студенти. Це другий випуск коледжу, важлива подія для всієї команди й ще один доказ того, що «Оптіма» розвивається як цілісна освітня система.

Сьогодні шлях в «Оптімі» може починатися ще з дитинства. Наймолодші ОПТИМісти роблять перші кроки в Optima Kids. Далі діти навчаються в дистанційній школі. Після школи можуть вибрати коледж OPTIMA. А незабаром для студентів відкриє можливості університет «Оптіма».

Свято в «Парковому» було наповнене музикою, зустрічами й моментами, які випускники збережуть у пам’яті. Особливим подарунком для них стали виступи співака DREVO і DJ BRIAN.

Один із найсильніших моментів випускного — традиційний вальс. В «Оптімі» його танцюють уже шість років. У 2026 році участь у проєкті взяли 70 випускників. Їхня підготовка тривала майже пів року.

Цей процес був непростим. Репетиції відбувалися попри повітряні тривоги, обстріли та вимкнення світла. Випускники відпрацьовували рухи в укриттях, підземних переходах і в будь-якому місці, де могли безпечно зібратися разом. Саме тому вальс став не лише красивою частиною програми, а й історією витримки, підтримки й бажання довести справу до кінця.

Випускний «Оптіми» показав, що дистанційна школа — це не ізольоване навчання перед екраном. Це люди, які залишаються поруч. Це вчителі, які підтримують. Це родини, які вірять. Це однокласники, з якими можна бути частиною спільної історії навіть на відстані.

Для випускників 2026 року цей вечір став фіналом шкільного етапу, але не завершенням зв’язку з «Оптімою». Вони залишаються частиною великої спільноти, яка підтримує, пишається й нагадує: попереду — нові рішення, нові можливості та власна історія успіху!