Сезон полювання на квитки. Як вхопити місце в поїзді Укрзалізниці

Пів біди, що квитків мало. Лихо, що треба пуд солі з’їсти, щоб зрозуміти логіку продажу й особливості політики Укрзалізниці. Ніколи звичайна купівля квитків не була таким квестом.

Укрзалізниця пояснює дефіцит нестачею вагонів. У кінці травня пресслужба компанії повідомила , що російські атаки знищили 46 пасажирських вагонів повністю, а ще 200 і цілий поїзд «Інтерсіті» пошкодили. Плюс 1050 вагонів, якими перевозять людей, пора списувати — вони зношені. « Це означає, що цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів навпаки», — попередили тоді в Укрзалізниці.

У попередні роки влітку квиток на поїзд вхопити було важко. Цього літа взагалі нереально. Користувачі соціальних мереж, особливо тревел-спільнот, масово скаржаться на брак квитків.

Пасажирські перегони з перешкодами

Восьма ранку для внутрішніх рейсів, дев’ята для міжнародних. О цій порі на сайті й у застосунку Укрзалізниці відбувається магія. Щойно станеш на місце і спробуєш оплатити — «хтось уже придбав», пише система. Година-півтори — і квитки на популярні напрямки зникають. Десь о 10–11-й ранку може висіти якийсь самотній квиток з Києва на Львів чи Ворохту, і то в дитячому купе.

Фото: надано Наталією Скорик Наталія Скорик

Наталія Скорик — власниця невеличкої туристичної компанії в Полтаві. Вона часто купує квитки для турів собі й туристам. Групи малі, бувають туристи з інших міст, тож офіційно групове замовлення в УЗ робити не випадає. Тому щотижня Наталія раз чи двічі проходить квести.

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«У тур на 10 липня в мене ще двоє туристів без квитків до Івано-Франківська. Не можу добрати людей на тур через проблеми з квитками, — розповідає вона. — На 16 липня виїзд у Ворохту — без квитків аж четверо».

Найгірше, що при цьому ніколи не знаєш, скільки вагонів і навіть потягів викладуть у продаж зранку. Можна з вечора перевірити, які рейси (теоретично) є на потрібну дату і мають потрапити завтра в продаж. Вибрати зручний і приготуватися обирати зранку цілеспрямовано його, не блукати по переліку. Якщо ж твого рейсу не буде, тоді навпаки — кидаєшся шукати альтернативу, яку стрімко розкуповують.

Саме так вчинив днями Тарас Марусик: попередньо промоніторив кількість поїздів з Києва до Яремче, нарахував їх шість і був упевнений, що щось таки купить. «І що ви думаєте, товариство? Упрівав я майже годину, але Укрзалізниця виставила квитки лише на один (!) поїзд, «Єдність», Харків — Рахів, лише у два (!) вагони, третій і п'ятий. І хоча були місця, тішитися було зарано, бо один вагон дитячий, інший — жіночий», — розповів він.

До 17 липня залишалося ще 20 днів, але три поїзди до Татарова — станції, яка обслуговує курорт Буковель, — розкупили повністю й не потрапили в продаж, скаржиться користувачка групи TravelMama Club Наталія Коробко. «Був один потяг, на який купити квитки нереально через кількість охочих», — каже вона.

Фото: колаж gemini.google.com

У перші дні викладають не всі вагони, в основному з початкової станції, ділиться досвідом туристка Оксана Волкова. Продаж з інших станцій можуть додавати за два-три дні до самої поїздки. «Це нам підтвердили і на гарячій лінії УЗ, де ми вже майже свої, бо діти як мінімум дев’ять разів на рік їздять на змагання», — каже вона.

Днями купували квитки з Івано-Франківська. Поїзд № 15 «Лесь Курбас» не виклали у продаж о 8-й ранку, розповідає Наталія Скорик. Уже протягом дня один пильний турист помітив, що рейс продають, оперативно повідомив іншим у групі, то всі купили. Час від часу відбуваються технічні затримки: зміни, погодження з іншими рейсами. Тому рейси й вагони можуть потрапляти у продаж протягом годин чи й днів від старту продажу, ділиться власниця туркомпанії. Під час форуму, проведеного нещодавно Держагентством з розвитку туризму, представник УЗ розповів, що запити користувачів моніторить штучний інтелект. «Аналізує, на які напрямки більше запитів, і перевізник за можливості додає туди вагони чи потяги. Шукають можливості задовольнити потребу», — каже Наталія Скорик.

Чарівний автовикуп й інші хитрощі

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Квитків вже немає о 8:10 — реальна картина, запевняє Наталія Скорик. Тоді треба негайно вмикати функцію автовикупу квитка в застосунку. Бо хтось, наприклад, може купувати квитки у дві руки — два пасажири, обидва пробують купити собі й попутнику, вдалося обом — зайве відразу здають. «Я саме так і чинила б. І тоді хто першим увімкнув опцію автовикупу, той і отримав ці квитки», — каже організаторка турів. Система завжди відреагує швидше за людину.

«Я просто заходжу в додаток одразу після початку продажів і підключаю автовикуп на потрібний потяг. Брати участь у тарганячих перегонах за купівлю квитків я не можу, моя тривожність цього не стягує. Автовикуп купив мені ціле купе на Львів — Харків і назад», — ділиться користувачка тревел-спільноти Надія Лабик.

Ще жодного разу не мала проблем з купівлею квитка інша її учасниця Світлана Коновалова. «Але я майже завжди їжджу одна. Або купую в перший день, або ставлю автовикуп. Навіть на верхній полиці жодного разу їхати не довелося», — зазначає вона.

Автовикуп спрацьовував і для родини з чотирьох людей, запевняє Наталія Скорик. Має туристів, які взагалі покладаються винятково на автовикуп, бо мають досвід, що в передостанній день квитки обов’язково з’являться. «Хоча буває, не спрацьовує. Раджу: якщо пасажири всі дорослі, не вмикати опцію “тільки поруч”, так більше шансів», — каже вона.

Якщо хоче їхати більше двох людей і є специфічні побажання (лише нижні, лише купе, не біля туалету тощо), то труднощів із придбанням не уникнути, каже Світлана. Чекати до останнього, розраховуючи на успіх, ризиковано. Якщо треба дістати, скажімо, три квитки на родину, то краще вмикати автовикуп із трьох різних акаунтів, радить Наталія.

«Рідко хто здає три квитки разом, частіше — по одному чи двоє. Найгірше, коли є малі діти: тоді треба брати, що є, і просити пасажирів мінятися місцями», — каже вона.

Укрзалізниці завжди вигідніше продати максимум квитків від точки до точки. Надскладно взяти квитки на поїзд Харків — Ворохта з Києва, бо є Київ — Ворохта і Київ — Рахів, наводить приклад Наталія Скорик. За її словами, спрацьовує пріоритет пропозиції чи продажу в першу чергу цих потягів. Тож на проміжні станції виділяють певні ліміти квитків або іншим способом обмежують придбання з півдороги, міркує власниця туркомпанії. Тому досвідчені люди перебирають різні варіанти станцій.

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Фото: надано Наталією Скорик Наталія Скорик

«Так, якщо треба харківським потягом із Полтави до Яремче, ми виходимо у Львові, бо запит на Яремче величезний, — пояснює вона. — Раніше часто їздили поїздом №104 Краматорськ-Львів, то брали квитки не з Полтави (нереально), а з попередньої станції — Карлівки». Коли треба до Мукачева, полтавці їдуть із Полтави до станції Ромодан, а там потяг з’єднується з кременчуцьким. «То я їду до Ромодана, а звідти беру до Мукачева вже на кременчуцький, а по факту лише переходжу з вагона у вагон», — розповідає організаторка турів.

Коли не було квитків на поїзд Харків-Ворохта, Наталія Скорик відстежила, що на цей самий поїзд зі Львова до Ворохти квитків вистачає. Тоді її туристи поїхали у Львів, переночували там і підсіли на потяг до Ворохти. «Не дуже зручно, але що вдієш: це потяг дуже популярний, бо зручно прибуває раненько і можна багато встигнути в місті», — міркує Наталія.

Пасажир обирає, виходячи з власних потреб і можливостей, а УЗ — за своєю логістичною логікою, яка не завжди корелюється з запитом, вважає вона. «Ще жодного туру не скасувала через квитки, але це дуже важко, — каже Наталія Скорик. — Та й не всі люди знають секрет купівлі з попередньої чи наступної станції. Тим, хто не знає, купити квитки не вдається».

Активних блокують, грошей повертають мало

Способи захисту УЗ від збитків і спекуляції вилазять боком пасажирам втратами грошей, нервів і часу. Для багатьох шоком стала, зокрема, нова політика повернення грошей за квитки, впроваджена 2 травня.

Якщо продаж на рейс відкрили за стандартні 20 діб до відправлення, гроші повертають за такою схемою:

· 15–20 днів до рейсу — 100% вартості

· 10–14 днів до рейсу — 90–95% вартості

· 5–9 днів до рейсу — 75% вартості

· 1–4 дні до рейсу — 50% вартості

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· Менше ніж за добу (але не пізніше години після відправлення) повертають лише вартість плацкарти (без ціни самого перевезення).

На практиці це виглядає так: пасажир за тиждень купує незручні квитки на Інтерсіті №722 Київ-Харків до Полтави, платить за дорослий і дитячий квитки понад 700 гривень, але ставить автовикуп в надії придбати місця поряд (дитина мала, хтозна, чи пасажири погодяться мінятися). Автовикуп тиждень не спрацьовує і лише за день до поїздки, о 8:10 ранку (відправлення о 7:49) раптом радує квитками. Ймовірно, в останню добу відкриваються до продажу заброньовані доти місця.

«Але оскільки це сталося менш ніж за добу до відправлення, за два квитки повернули 46 гривень. Повернула їх тільки тому, що цим потягом їздить багато військових і хтось тих квитків точно чекав», — розповідає пасажирка потяга Тетяна Назаренко.

Альона Береза з заплачених 507 гривень теж отримала 46 гривень. «І це тоді, коли той квиток 100% буде проданий за пару хвилин після повернення. Якщо ти живеш у Хмельницькому, то повернення квитка — це автоматична втрати половини суми, бо квитки до Києва нам за місяць, три чи два тижні не бачити. Ми їх бачимо в найкращому випадку за три доби, якщо залишились», — обурилась Альона. Хтозна, чи всі пасажири морочитимуться поверненням квитків за копійки: стимулу нема. А отже, частина дорогоцінних місць можуть перевезти повітря замість пасажирів.

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«Мушу змінити плани і буду здавати квиток з Івано-Франківська. Не знаю, що й отримаю з тисячі гривень, – каже Наталія Скорик. — Але одна моя туристка каже: здаю завжди, хай і дві копійки вернуть, бо ним може скористатись хтось інший. Але це позиція: думати про інших». Розраховувати, що так свідомо вчинять усі, а не плюнуть на мороку з поверненням, не можна.

«Зовсім не людяно на тлі відсутності квитків», — каже LB.ua про політику повернення грошей Альона Береза. Люди часто купують хоч щось, щоб доїхати, і намагаються потім купити квитки на кращі місця чи зручніший рейс. Тобто й здають вимушено.

На ці закиди фейсбук-сторінка Укрзалізниці відповіла їй так: «правила повернення проїзних документів, розмір утримань та сума коштів, що підлягає поверненню залежно від часу до відправлення поїзда, є відкритими, діють однаково для всіх та доступні для ознайомлення ще до придбання квитка. Якщо умови повернення вас не влаштовують, рішення про придбання квитка завжди залишається за пасажиром».

Але часом система захисту автоматично обмежує пасажира ні за що, ні про що. Механізм боротьби з перекупами може побачити ворога у будь-кому, хто купує квитків трохи більше, ніж на родину.

«Мене минулого року УЗ заблокувала, бо я купувала квитки на компанію (до цього вони прислали відмову у груповому викупі). І досі не розблокували, — розповідає учасниця тревел-групи Ірина Грабенко. — Тепер я навіть собі не можу купити квиток… цього року нам тією ж компанією їхати на той же фестиваль, не уявляю, як».

Наталія Скорик теж «заробила відмову від УЗ», купуючи квитки для інших. «І ніяк ми не домовимося з Укрзалізницею про розблокування вручну, хоча це можливо, — розповідає вона. — Хоча я готова була надати документи як доказ, що я їх не перепродавала з націнкою».

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Скорик називає себе «адвокаткою УЗ» попри все: зрозуміло ж, що вагони палять росіяни і перевізник просто не може вмістити у вцілілі всіх охочих. «Але люди чомусь цього не усвідомлюють і звинувачують УЗ», — каже.

Водночас вона каже, що на сайті-посереднику tickets.ua квитки є, навіть коли в додатку скінчились. «Моя туристка казала, що купує через нього: поки сайт і додаток УЗ висять через ранкову атаку, то у посередника квитків скільки хочеш, тільки на 300–500 гривень дорожче», — стверджує організаторка турів.

Фото: instagram.com/ukrainianrailways/

Що кажуть в Укрзалізниці

Перевізник звітує, що за тиждень 22–28 червня перевіз 517 тисяч людей (пріоритетно військовослужбовців через застосунок «Армія+» й організовані групи дітей). Це відповідає минулорічному рівню: торік УЗ з 8 по 21 червня перевезла мільйон пасажирів, тобто близько 500 тисяч на тиждень. Нині тримати цю планку допомагають додаткові рейси, «закручені» обігові маршрути, переміщення вагонів з менш завантажених напрямків на ажіотажні, а також отримання нових вагонів.

10 червня Укрзалізниця повідомила, що увійшла в найпіковіший період 2026 року. «Вже зараз щодня ми маємо 340 тисяч запитів на квитки і перевозимо 80 тисяч людей. Надалі ця пропорція зростатиме від 4 претендентів на місце до 6–7 охочих на квиток», — йшлося в дописі.

Що ж до непрозорої системи викладення місць у продаж, то офіційний фейсбук-акаунт Укрзалізниці запевняє: квитки надходять «відповідно до встановленої глибини продажу». Водночас окремі місця можуть відкривати пізніше через технологічні процеси, бронювання для державних потреб, групові перевезення або включення додаткових вагонів.

Ось тільки це відбувається непередбачувано для пасажирів, а купити квитки може хіба той, кому пощастило, бо випадково натрапив на «розпродаж».

По докладну інформацію LB.ua звернувся із запитом до Укрзалізниці й опублікує відповідь, щойно вона надійде.