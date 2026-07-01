ЦПД повідомив про операцію росіян, спрямовану на дестабілізацію ситуації у Сумах

Пропагандисти стверджують, що місцева адміністрація буцімто навмисно не займається відновленням критичної інфраструктури, бо Суми готують до “здачі”.

Центр протидії дезінформації повідомив про інформаційно-психологічну операцію росіян, спрямовану на дестабілізацію ситуації в місті Суми.

Після заяви російського диктатора Володимира Путіна про те, що окупаційні війська нібито перебувають у “10,5 км від Сум”, що не відповідає дійсності, ворожі ресурси почали поширювати маніпулятивні публікації з ключовим наративом “влада здає місто”.

Пропагандисти стверджують, що місцева адміністрація буцімто навмисно не займається відновленням критичної інфраструктури, бо Суми готують до “здачі”.

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“Оскільки ці абсурдні тези не знайшли відгуку серед українців, ворог вдався до штучного створення видимості “масового незадоволення” серед містян”, – зазначили у ЦПД.

Зокрема, у TikTok було запущено відео від імені “жительки Сум”, яка емоційно скаржиться на низький тиск води у водопроводі. Цей ролик швидко підхопили та розтиражували російські Telegram-канали.

Фото: Центр протидії дезінформації

Першоджерелом цього відео став анонімний акаунт, який маскується під “українського військового”, а не сама “жителька Сум”. Це давно відпрацьована тактика російських спецслужб: створюється профіль, де публікується нейтральний навколовійськовий контент для завоювання довіри аудиторії, після чого туди вкидаються деструктивні фейки.

“Мета цієї операції – посіяти страх серед жителів Сум, підірвати довіру до керівництва міста й держави. Це яскравий приклад того, як ворог здійснює інформаційний супровід своїх військових операцій, спрямованих на терор цивільного населення”, – додали у Центрі.