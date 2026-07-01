Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія учора поранила в Харківській області 15 людей, найбільше – в Богодухові

Під ворожими ударами знову перебували будинки. 

Росія учора поранила в Харківській області 15 людей, найбільше – в Богодухові
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Внаслідок ударів Росії по Харківській області 30 червня поранені 15 людей. Ворог бив по 20 населених пунктах.

У Богодухові постраждали чоловіки 52, 73 років, двоє 33-річних та жінки 37, 71, 64, 57 років. Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов

В Максимівці Богодухівської громади зазнали поранень чоловіки 47, 19, 20 років; у с. Вільшани Солоницівської громади постраждали 61-річний чоловік і 31-річна жінка; у с. Руська Лозова Дергачівської громади зазнав поранень 61-річний чоловік; у с. Артемівка Печенізької громади зазнала гострої реакції на стрес 73-річна жінка.

Реклама

Росіяни застосували: 

  • 1 ракету;
  • 1 КАБ;
  • 20 БпЛА типу «Молнія»;
  • 8 fpv-дронів;
  • 18 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івано-Шийчине), АЗС, автомобіль (с. Максимівка), АЗС, 2 багатоквартирні будинки, приватний будинок, 5 автомобілів, трактор, склад, магазин, (м. Богодухів), приватний будинок (с. Писарівка); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Стецьківка), приватні будинки (с. Малий Бурлук); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (м. Ізюм);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (сел. Сталине), автомобіль (с. Руська Лозова), АЗС, 2 магазини, автомобіль (с. Вільшани), приватний будинок, автомобіль, електромережі (с. Сороківка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Бакшеївка), автомобіль (сел. Старий Салтів), господарчі споруди (с. Мосьпанове). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 220 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 43 290 людей.

«Упродовж минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього, Зарубинки, Шев’яківки та в районі Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів, Артільного. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував, в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки й Ківшарівки», – повідомив Синєгубов. 

  • По Богодухову, де за вчора ворог поранив найбільшу в області кількість людей, били дронами. Пошкоджено заправки, будинки та інші цивільні об'єкти. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies