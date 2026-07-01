Внаслідок ударів Росії по Харківській області 30 червня поранені 15 людей. Ворог бив по 20 населених пунктах.

У Богодухові постраждали чоловіки 52, 73 років, двоє 33-річних та жінки 37, 71, 64, 57 років. Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

В Максимівці Богодухівської громади зазнали поранень чоловіки 47, 19, 20 років; у с. Вільшани Солоницівської громади постраждали 61-річний чоловік і 31-річна жінка; у с. Руська Лозова Дергачівської громади зазнав поранень 61-річний чоловік; у с. Артемівка Печенізької громади зазнала гострої реакції на стрес 73-річна жінка.

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Росіяни застосували:

1 ракету;

1 КАБ;

20 БпЛА типу «Молнія»;

8 fpv-дронів;

18 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івано-Шийчине), АЗС, автомобіль (с. Максимівка), АЗС, 2 багатоквартирні будинки, приватний будинок, 5 автомобілів, трактор, склад, магазин, (м. Богодухів), приватний будинок (с. Писарівка);

у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Стецьківка), приватні будинки (с. Малий Бурлук);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (м. Ізюм);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (сел. Сталине), автомобіль (с. Руська Лозова), АЗС, 2 магазини, автомобіль (с. Вільшани), приватний будинок, автомобіль, електромережі (с. Сороківка);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Бакшеївка), автомобіль (сел. Старий Салтів), господарчі споруди (с. Мосьпанове).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 220 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 43 290 людей.

«Упродовж минулої доби зафіксовано 256 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Малої Вовчої, Хатнього, Зарубинки, Шев’яківки та в районі Стариці, Лиману, Вовчанських Хуторів, Артільного. На Куп’янському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував, в районах населених пунктів Колісниківка, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки й Ківшарівки», – повідомив Синєгубов.