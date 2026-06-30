Нагельсманн зганьбився, а Марокко підтвердило свій статус. Висновки з перших матчів плей-оф ЧС-2026

Хто винен у поразці Німеччини, чому Марокко – це топкоманда і що буде далі – на LB.ua.

На чемпіонаті світу з футболу вже відбулося декілька сенсацій. Зокрема, в 1/16 фіналу змагань вилетіли збірні Німеччини і Нідерландів.

Провал Нагельсманна

Юліан Нагельсманн – німецький тренер, який ще п'ять років тому мав репутацію новатора у своїй професії. Попри молодий, а за мірками тренерства навіть юний вік, 38-річний спеціаліст уже встиг попрацювати в «Гоффенгаймі», «Лейпцигу» і «Баварії». А в 36 років Нагельсманн очолив національну команду Німеччини. Завдання було більш ніж очевидним: вийти на ЧС і виграти кубок. На менше чотириразові чемпіони світу навіть не розраховували.

Фото: EPA/UPG Юліан Нагельсманн під час матчу

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На практиці ж німці виглядали непереконливо в групі, попри розгром Кюрасао, і вилетіли у першому ж матчі плей-оф турніру. Одна з причин поразки криється у вчорашній перевазі Нагельсманна – віці. Точніше, брак ваги, який із цим віком приходить. 38-річному тренеру важко нав'язувати свою волю роздягальні, де грають легенди, старші за нього самого. Судіть самі: різниця у віці між Нагельсманном і коучем Кюрасао Діком Адвокатом – 39 років і 299 днів. Найбільша в історії чемпіонатів світу.

Фото: EPA/UPG Мануель Ноєр під час гри

Саме тому в нього не вистачило ваги відмовити Мануелю Ноєру в поверненні в збірну. Ніхто не ставить під сумнів значення голкіпера для німецького і світового футболу, але його час уже позаду. Він неодноразово припускався грубих помилок у складі «Баварії» у минулому сезоні і вже не був визначенням слова «надійність». Поряд з тим повернення Ноєра фактично нівелювало можливість зіграти на ЧС Олівера Бауманна, 36-річного голкіпера, який був основним у відборі на чемпіонат світу 2026. Як ця ситуація вплинула на команду, неважко здогадатися.

Однак не варто звинувачувати лише Мануеля. Справа не тільки у віці. Друга причина суто тренерська – селекція. Зокрема, Нагельсманн покладався лише на Йозуа Кімміха на правому фланзі захисту, хоч футболіст не грає стабільно на цій позиції вже понад п'ять років. Незрозуміло також, навіщо було кликати в збірну Лероя Сане, який уже навіть на рівні турецького чемпіонату не вирізняється своєю грою.

Фото: EPA/UPG Ундав намагається подати у штрафний

І з такою командою Нагельсманн приїхав брати кубок. Усе б нічого, якби не міцні парагвайці в 1/16 фіналу. Аналізувати цю гру особливо сенсу немає, адже вона проходила за звичним сценарієм. Німці в будь-якому разі технічно сильніші за суперників, і гол парагвайців був швидше випадковим, ніж закономірним…

Фото: EPA/UPG Орландо Гілл парирує удар Кая Гаверца під час серії пенальті

Німці рахунок зрівняли, а потім відбулося найцікавіше: серія пенальті. Хто повинен узяти на себе відповідальність, якщо ніхто з футболістів не може цього зробити? Тренер! Саме він повинен був проявити свій характер і змусити когось із гравців пробити шостий удар. Ніхто не хотів, тому взявся Джонатан Та, який ніколи (!) не бив. У підсумку він пробив вище воріт, фактично позбавивши свою команду шансів на перемогу. Німці програли в серії пенальті (3:4) і безславно вилетіли.

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Фото: EPA/UPG Парагвайці святкують вихід у наступний етап змагань

Нагельсманн натомість у відставку не подав. Ба більше, за інформацією німецьких журналістів, він може продовжити роботу в збірній попри провал на ЧС-2026.

Нова топзбірна світу

Про своє майбутнє точно не варто переживати Мохамеду Уахбі – головному тренеру збірної Марокко. Він очолив команду в березні 2026 року, за декілька місяців до старту ЧС-2026. Рішення федерації футболу Марокко виглядало спірним, навіть дивним. Класичний приклад зміни коней на переправі. Але не цього разу.

Фото: EPA/UPG Уахбі пояснює гравцям тактику під час матчу

Уахбі привів молодіжку Марокко до перемоги на чемпіонаті світу U-20 у 2025 році й отримав шанс попрацювати з головною командою. Уже можна сказати, що це рішення було правильним. Марокканці без особливих проблем вийшли з групи С з другого місця. Вони нав'язали боротьбу Бразилії, зігравши внічию (1:1), а потім перемогли Гаїті і Шотландію.

Суперником у 1/16 фіналу були Нідерланди. Збірна помаранчевих вирізняється яскравим атакувальним футболом щонайменше з 1974 року. Саме тоді на чемпіонаті світу в Німеччині нідерландці показали всім свій «тотальний футбол».

Фото: EPA/UPG Рональд Куман (праворуч) спілкується з асистентом

Концепція, за якої кожен футболіст виконував функції і захисника, і форварда, вразила футбольний світ і назавжди закріпилася за помаранчевими. З часом «тотальний футбол» трансформувався в гру з високим пресингом, яку Нідерланди сповідують донині.

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Цікаво, що саме для матчу з Марокко вони вирішили відмовитися від свого стилю… Усе через страх перед атакувальним потенціалом суперників. Це багато говорить про клас африканської збірної. Рональд Куман – тренер нідерландців – зняв одного з півзахисників і посилив лінію захисту, щоб втримати агресивного суперника.

Фото: EPA/UPG Нідерланди – Марокко

Марокканці діяли активно, переграли суперників за основними компонентами гри, більше били по воротах (11:6), володіли м'ячем (70:30), віддали на 500 пасів більше за суперників, але забити не вдавалося. Нідерландці натомість забили після однієї з небагатьох контратак на 78-й хвилині. Перед марокканцями і їхнім тренером постало важливе завдання: перемогти «на жилах», як годиться топкоманді.

І вони змогли! Захисник Діоп виграв верхову боротьбу і зміг пробити голкіпера нідерландців Вербрюгена, який упродовж матчу неодноразово виручав свою команду.

Фото: EPA/UPG Діас проти Ван Де Вена

А в овертаймах марокканців уже було не спинити. Вони затиснули суперників, які відмовилися від м'яча, і намагалися дотиснути до серії пенальті, але не склалося. У серії пенальті перемогла нова топзбірна – Марокко. Досі сумніваєтеся?

Вони вийшли в плей-оф на другому чемпіонаті світу поспіль, обіграли з позиції сили Нідерланди, і це не тимчасовий спалах. У команди світле майбутнє, яке формуватимуть торішні чемпіони світу U-20.

Фото: EPA/UPG Футболісти Марокко після перемоги

Не сумнівайтеся в марокканцях.

Поки що тенденція невблаганна: збірні з гучними іменами вилітають, а вчорашні аутсайдери грають, як топкоманди. Якщо так піде далі, до умовного чвертьфіналу звичні фаворити можуть і не дійти.