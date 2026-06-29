​Онофрійчук здобула два "золота" та "срібло" на Кубку світового виклику в Румунії

Днями українська гімнастка також здобула "срібло" в індивідуальному багатоборстві.

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Таїсія Онофрійчук здобула ще 3 медалі на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який проходить у Румунії.

Про це повідомляє Сhampion.com.ua.

У чотирьох фіналах в окремих дисциплінах, які відбулися 28 червня, 18-річна гімнастка виграла дві золотих та одну срібну медаль.

Онофрійчук перемогла у фіналах зі стрічкою (28,000) та з обручем (28,850), стала 2-ю у вправах з м'ячем (28,100) та зупинилася за крок до "бронзи" у вправах з булавами (28,400).

Раніше, 27 червня Таїсія також здобула "срібло" в індивідуальному багатоборстві.