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​Онофрійчук здобула два "золота" та "срібло" на Кубку світового виклику в Румунії

Днями українська гімнастка також здобула "срібло" в індивідуальному багатоборстві.

​Онофрійчук здобула два "золота" та "срібло" на Кубку світового виклику в Румунії
Таїсія Онофрійчук
Фото: Міністерство молоді та спорту

Таїсія Онофрійчук здобула ще 3 медалі на Кубку світового виклику з художньої гімнастики, який проходить у Румунії. 

Про це повідомляє Сhampion.com.ua.

У чотирьох фіналах в окремих дисциплінах, які відбулися 28 червня, 18-річна гімнастка виграла дві золотих та одну срібну медаль.

Онофрійчук перемогла у фіналах зі стрічкою (28,000) та з обручем (28,850), стала 2-ю у вправах з м'ячем (28,100) та зупинилася за крок до "бронзи" у вправах з булавами (28,400).

Раніше,  27 червня Таїсія також здобула "срібло" в індивідуальному багатоборстві.

 

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