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Відомі всі пари 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року

Перший матч плей-оф відбудеться сьогодні, 28 червня. Початок – о 22:00 за Києвом.

Відомі всі пари 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року
Тренування чинних чемпіонів світу з футболу
Фото: EPA/UPG

Визначилися всі пари 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року, повідомляє LB.ua.

Сітка плей-оф ЧС-2026, 1/16 фіналу змагань
Фото: Графіка LB.ua
Сітка плей-оф ЧС-2026, 1/16 фіналу змагань

Усі пари:

  • 28.06. 22:00. ПАР – Канада
  • 29.06. 20:00. Бразилія – Японія
  • 29.06. 23:30. Німеччина – Парагвай
  • 30.06. 04:00. Нідерланди – Марокко
  • 30.06. 20:00. Кот-д'Івуар – Норвегія
  • 01.07. 00:00. Франція – Швеція
  • 01.07. 04:00. Мексика – Еквадор
  • 01.07. 19:00. Англія – ДР Конго
  • 01.07. 23:00. Бельгія – Сенегал
  • 02.07. 03:00. США – Боснія і Герцеговина
  • 02.07. 22:00. Іспанія – Австрія
  • 03.07. 02:00. Португалія – Хорватія
  • 03.07. 06:00. Швейцарія – Алжир
  • 03.07. 21:00. Австралія – Єгипет
  • 04.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде
  • 04.07. 04:30. Колумбія – Гана

Захищає титул чемпіона світу збірна Аргентини.

ЧС-2026 триватиме до 19 липня.

Нагадаємо, Мессі забив Йорданії в третьому турі групового етапу ЧС-2026 і закріпився на першій сходинці рейтингу найкращих бомбардирів турніру.

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