Нагадаємо, Мессі забив Йорданії в третьому турі групового етапу ЧС-2026 і закріпився на першій сходинці рейтингу найкращих бомбардирів турніру.

Визначилися всі пари 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року , повідомляє LB.ua.

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Перший матч плей-оф відбудеться сьогодні, 28 червня. Початок – о 22:00 за Києвом.

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