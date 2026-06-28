Визначилися всі пари 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року, повідомляє LB.ua.
Усі пари:
- 28.06. 22:00. ПАР – Канада
- 29.06. 20:00. Бразилія – Японія
- 29.06. 23:30. Німеччина – Парагвай
- 30.06. 04:00. Нідерланди – Марокко
- 30.06. 20:00. Кот-д'Івуар – Норвегія
- 01.07. 00:00. Франція – Швеція
- 01.07. 04:00. Мексика – Еквадор
- 01.07. 19:00. Англія – ДР Конго
- 01.07. 23:00. Бельгія – Сенегал
- 02.07. 03:00. США – Боснія і Герцеговина
- 02.07. 22:00. Іспанія – Австрія
- 03.07. 02:00. Португалія – Хорватія
- 03.07. 06:00. Швейцарія – Алжир
- 03.07. 21:00. Австралія – Єгипет
- 04.07. 01:00. Аргентина – Кабо-Верде
- 04.07. 04:30. Колумбія – Гана
Захищає титул чемпіона світу збірна Аргентини.
ЧС-2026 триватиме до 19 липня.
Нагадаємо, Мессі забив Йорданії в третьому турі групового етапу ЧС-2026 і закріпився на першій сходинці рейтингу найкращих бомбардирів турніру.