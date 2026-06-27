Хет-трик Усмана Дембеле приніс Франції перемогу над Норвегією без Голанда

Один з найцікавіших за вивіскою матчів групового етапу чемпіонату світу з футболу виявився практично позбавленим інтриги: збірна Норвегії вийшла на поєдинок із Францією далеко не оптимальним складом, а на вістрі атаки навіть не було головної зірки Ерлінга Голанда.

Рішення тренерського штабу "вікінгів" мало наслідком одразу три пропущених м'ячі ще у першому таймі, автором яких став Усман Дембеле. На оформлення хет-трику у володаря "Золотого м'яча" пішло усього 25 хвилин.

Зовсім провальним матч для норвежців все ж не був: Тело Есгор у першому таймі відквитав один гол, а по перерві Йорген Ларсен мав шанс з пенальті, але його не реалізував. Натомість французи у компенсований час відзначилися вчетверте зусиллями Дезіре Дуе.

4:1 - перемога Франції, яка крокує в 1/16 фіналу з першого місця, а норвежці стають другими. Третє місце у групі залишилося за Сенегалом, який у паралельному матчі без шансів розгромив Ірак 5:0.