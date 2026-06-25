Збірна України з волейболу обіграла чемпіона світу Італію в Лізі націй

Поєдинок відбувся сьогодні у Любляні і завершився з рахунком 3:0.

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Чоловіча збірна України з волейболу в шостому матчі Ліги націй зіграла з Італією та здобула сенсаційну перемогу. Поєдинок відбувся сьогодні у словенській Любляні та завершився з рахунком 3:0.

Про це повідомляє Сhampion.com.ua.

Перший сет пройшов у запеклій боротьбі, але наприкінці партії українці зуміли перехопити ініціативу. Переможний бал для "синьо-жовтих" приніс Олег Плотницький – 25:23.

У другій партії збірна України діяла значно впевненіше. Підопічні Рауля Лосано довели сет до переконливої перемоги з рахунком 25:19, а їхня перевага в окремі моменти сягала семи очок.

Третій сет українці також упевнено контролювали хід гри та в підсумку здобули перемогу з рахунком 3:0.

Ця перемога стала найбільшою в історії збірної України, адже українці здолали чинних чемпіонів світу та другу команду світового рейтингу.