Збірна США програла Туреччині (2:3) у третьому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
У складі американців відзначилися Трасті і Берхалтер.
Турки відповіли точними ударами Гюлера, Їлмаза і Айхана.
Попри поразку господарі змагань залишилися на першій сходинці в групі D з шістьома очками.
В паралельному матчі квартету Парагвай і Австралія зіграли внічию без голів. Обидві команди вийшли в плей-оф. Австралійці з другого місця, а парагвайці – з третього.
Нагадаємо, плей-оф ЧС-2026 розпочнеться 28 червня матчем ПАР і Канади.
Турнір триватиме до 19 липня.