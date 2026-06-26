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Збірна США поступилася Туреччині, але все одно виграла групу на ЧС-2026

Турки летять додому.

Збірна США поступилася Туреччині, але все одно виграла групу на ЧС-2026
Гюлер забиває
Фото: EPA/UPG

Збірна США програла Туреччині (2:3) у третьому турі групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі американців відзначилися Трасті і Берхалтер. 

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Турки відповіли точними ударами Гюлера, Їлмаза і Айхана.

Попри поразку господарі змагань залишилися на першій сходинці в групі D з шістьома очками.

Турнірне становище в квартеті D після групового етапу ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Турнірне становище в квартеті D після групового етапу ЧС-2026

В паралельному матчі квартету Парагвай і Австралія зіграли внічию без голів. Обидві команди вийшли в плей-оф. Австралійці з другого місця, а парагвайці – з третього.

Квартет D після групового етапу ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Квартет D після групового етапу ЧС-2026

Нагадаємо, плей-оф ЧС-2026 розпочнеться 28 червня матчем ПАР і Канади.

Турнір триватиме до 19 липня.

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