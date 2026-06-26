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Збірні Японії і Швеції вийшли в плей-оф Мундіалю завдяки нічийному результату

Обидві команди влаштував поділ очок.

Збірні Японії і Швеції вийшли в плей-оф Мундіалю завдяки нічийному результату
Японія - Швеція 1:1
Фото: EPA/UPG

Японія та Швеція в очному протистоянні вирішували, кому дістанеться друге місце у групі на чемпіонаті світу з футболу. 

У першому таймі голів команди не забивали, а по перерві Дайзен Маеда вивів вперед Країну сонця, що сходить. Проте перевага японців протрималася лише шість хвилин, розкішним ударом її нівелював Ентоні Еланга.

Далі футболісти наче зрозуміли, що можуть залишити нічийні цифри на табло, які усіх цілком влаштують. Тож фінальний свисток зафіксував друге місце для Японії і третє для Швеції, яке усе одно стає для неї прохідним до 1/16 фіналу.

Виграли ж квартет нідерландці, які у паралельній зустрічі впевнено розібралися з Тунісом 3:1. Африканська збірна вилітає з трьома поразками і аж 12 пропущеними м'ячами.

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