Олександр Усик звільняє усі чемпіонські пояси в надважкій вазі з боксу

"Я залишаю пояси, але не йду зі спорту".

Чинний абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що звільнить усі чемпіонські пояси в надважкій вазі, якими володіє.

Про своє рішення боксер повідомив в Instagram.

За словами Усика, він хоче, щоб за вакантні чемпіонські пояси змогли поборотися інші боксери.

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"Гарний день сказати, що я хочу залишити всі свої пояси, якими сьогодні володію. Зробити їх вільними, аби хлопці в черзі за них боксували", — заявив Усик.

Водночас український чемпіон наголосив, що не завершує професійну кар'єру.

"Я залишаю пояси, але не йду зі спорту. В мене є "last dance". Хочу всім подякувати. З повагою ставлюся до всіх організацій. Хочу подякувати і сказати: далі більше", – додав боксер.

Таким чином Усик звільняє три основні чемпіонські титули в надважкій вазі – WBC, WBA та IBF.

Статус суперчемпіона WBA українець здобув після перемоги над Ентоні Джошуа у вересні 2021 року, коли вперше став чемпіоном світу після переходу до надважкої ваги.

Титул WBC Усик завоював після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року, ставши першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі в епоху чотирьох основних поясів.

Пояс IBF також дістався українцю після першого бою з Джошуа. Згодом Усик був змушений відмовитися від нього перед реваншем із Ф'юрі, однак повернув титул після перемоги нокаутом над Даніель Дюбуа.