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Данило Донченко ефектно нокаутував суперника і здобув третю перемогу в UFC

Суперником українця став шведський дебютант Теодор Берггрен.

Данило Донченко ефектно нокаутував суперника і здобув третю перемогу в UFC
Данило Донченко
Фото: інстарам-аканут боксера

У суботу, 27 червня, в Баку (Азербайджан) на арені National Gymnastics Arena проходить турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 280.

У межах попереднього карду український боєць напівсередньої ваги (до 77,1 кг) Данило Донченко провів свій третій поєдинок під егідою престижного промоушену. Його суперником став шведський дебютант Теодор Берггрен, передає Sport.ua.

Із перших хвилин Берггрен намагався працювати першим номером, тиснути на українця та утримувати його на дистанції. Донченко натомість діяв виважено, контролював хід зустрічі й регулярно пробивав лоу-кіки та удари по корпусу суперника, а в одному з епізодів зумів влучити небезпечним боковим.

Розв'язка протистояння настала в другому раунді. Донченко завдав потужного й точного хай-кіка в голову опонента, після чого кинувся на добивання.

Рефері був змушений зупинити поєдинок, зафіксувавши перемогу українського бійця технічним нокаутом (TKO 2). Для Донченка це вже третій поспіль успішний виступ в UFC.

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