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Іспанія залишила Уругвай без плей-оф Мундіалю на тлі сенсаційного Кабо-Верде

Драматична розв'язка групового етапу в квартері H.

Іспанія залишила Уругвай без плей-оф Мундіалю на тлі сенсаційного Кабо-Верде
Уругвай - Іспанія 0:1
Фото: EPA/UPG

Збірна Уругваю з футболу сенсаційно залишає чемпіонат світу після групового раунду. Дворазові тріумфатори Мундіалів мінімально поступились Іспанії і не пробилися до 1/16 фіналу.

Долю матчу вирішив епізод у першому таймі, коли після удару Алекса Баена дуже невпевнено у воротах зіграв голкіпер уругвайців Фернандо Муслера. За свою помилку 40-річний воротар поплатився тим, що у перерві був замінений.

Гідно зіграти в атаці південноамериканцям так і не вдалося, натомість під кінець гри емоції почали брати гору над здоровим глуздом. Каноббіо залишив свою команду у меншості, заробивши пряму червону картку за надзвичайно грубий підкат.

У паралельному матчі Кабо-Верде вдалося втретє у трьох матчах зіграти внічию - цього разу із Саудівською Аравією. Таким чином саме острівна країна на дебютному Мундіалі крокує у плей-оф з другого місця. Уругвай третій, але двох зароблених балів ніяк не вистачить для того, щоб потрапити до числа учасників 1/16 фіналу.

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