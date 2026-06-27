В іншому матчі єгиптяни гарантували собі плей-оф турніру.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Збірна Бельгії декласувала Нову Зеландію (5:1) у третьому турі групового етапу в квартеті G на чемпіонаті світу з футболу 2026.

Про це павідомляє LB.ua.

У складі бельгійців відзначилися Де Брюйне, Лукаку і Салемакерс, дубль на рахунку Троссарда.

Реклама

Новозеландці відповіли єдиним точним ударом Джаста.

Розгромна перемога дозволила бельгійцям очолити квартет G і вийти в плей-оф турніру з першого місця з п’ятьма очками.

Фото: EPA/UPG Лашін втікає, поки футболіст Ірану вчиться літати

У паралельному матчі змагального дня Іран і Єгипет зіграли внічию (1:1). На гол єгиптянина Сабера точним ударом відповів іранець Резаеян.

У підсумку після третього туру Єгипет із п’ятьма очками залишився на другій сходинці і теж вийшов у плей-оф змагань.

Фото: Графіка LB.ua Cтановище квартету G після групового етапу ЧС-2026

Третіми в квартеті йдуть іранці, маючи шанси увійти до вісімки найкращих третіх команд і пробитися до 1/16 фіналу ЧС-2026.

Нагадаємо, Іспанія мінімально обіграла Уругвай (1:0) і вийшла в плей-оф. Уругвайці натомість сенсаційно завершили виступ на турнірі.