Збірна Бельгії декласувала Нову Зеландію (5:1) у третьому турі групового етапу в квартеті G на чемпіонаті світу з футболу 2026.
Про це павідомляє LB.ua.
У складі бельгійців відзначилися Де Брюйне, Лукаку і Салемакерс, дубль на рахунку Троссарда.
Новозеландці відповіли єдиним точним ударом Джаста.
Розгромна перемога дозволила бельгійцям очолити квартет G і вийти в плей-оф турніру з першого місця з п’ятьма очками.
У паралельному матчі змагального дня Іран і Єгипет зіграли внічию (1:1). На гол єгиптянина Сабера точним ударом відповів іранець Резаеян.
У підсумку після третього туру Єгипет із п’ятьма очками залишився на другій сходинці і теж вийшов у плей-оф змагань.
Третіми в квартеті йдуть іранці, маючи шанси увійти до вісімки найкращих третіх команд і пробитися до 1/16 фіналу ЧС-2026.
Нагадаємо, Іспанія мінімально обіграла Уругвай (1:0) і вийшла в плей-оф. Уругвайці натомість сенсаційно завершили виступ на турнірі.