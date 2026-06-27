«Бабуся» у воротах. Як 40-річний Возінья переписав історію чемпіонатів світу

Ріс у бабусі й дідуся
Возінья з португальської перекладається як бабуся. Саме таке прізвисько отримав свого часу Жозімар. Усе тягнеться з дитинства.
Він ріс з бабусею і дідусем. Саме вони фактично виховували майбутнього голкіпера, поки батьки були зайняті роботою. Як розповідав сам Возінья в одному з інтерв’ю, на районі, де він жив, більшість хлопців були старшими, тому грати з ними у футбол було складно. Юний Жозімар не любив програвати і не міг стримувати емоцій. Через це інші глузували з нього, називаючи бабусею, бо може піти поскаржитися людям, з якими жив.
Своє прізвисько він не любив, тому, логічно, використовував на футболці своє ім’я – Жозімар. Цікаво, що назвали його на честь футболіста збірної Бразилії середини вісімдесятих.
Дебютував у професійному футболі голкіпер доволі пізно – у 25-річному віці, а перебрався грати за кордон із Кабо-Верде у 26. Саме тоді він назавжди став Возіньєю. Голкіпер перейшов до ангольського клубу «Прогресо», де вже виступав голкіпер з ім’ям Жозімар на спині.
Щоб відрізнятися, кабовердець вирішив написати на спині своє колись ненависне прізвисько – Возінья… Саме так його знатиме футбольний світ через чотирнадцять років.
Кар’єра добігала кінця, поки не змінили формат ЧС
Кар’єра футболіста була в нього посередньою. Возінья встиг пограти в Анголі за «Прогресо», Молдові за місцевий «Зімбру», Португалії – за друголігову «Жил Вісенте», на Кіпрі та у Словаччині за «Тренчин». Заробив собі реноме надійного голкіпера низин без претензії на суттєве підвищення.
Головною командою Возіньї став кіпрський АЕЛ «Лімасол», у складі якого голкіпер провів 135 матчів і пропустив 142 голи. Інша справа з Кабо-Верде, де голкіпер став без перебільшення легендою. Він зіграв у 88 поєдинках за збірну до чемпіонату світу, відстоявши на нуль у 35 зустрічах. Солідна статистика!
Здавалося, що на більше 40-річний голкіпер розраховувати не може, але все змінилося після впровадження нового формату світової першості. Збільшення кількості учасників турніру дозволило скромним збірним на кшталт Кабо-Верде розраховувати на кваліфікацію. Це й стало ключовим фактором, чому 40-річний футболіст не завершив кар’єру вже після сезону 2025/2026. Разом із командою він пробився на турнір і полетів у США. Усе, що було далі, – історія.
Зірка за півтори години
Збірна Кабо-Верде підходила до турніру в статусі відвертого аутсайдера. На що може розраховувати команда, яка посідає 67 місце в рейтингу ФІФА, у групі з Іспанією, Уругваєм і Саудівською Аравією? Возінья і компанія показали, на що.
15 червня кабовердійці грали з іспанцями в стартовому матчі на ЧС. Очевидно, експерти пророкували розгром, але Возінья був проти. Він виконав 7 сейвів упродовж матчу, залишив ворота сухими і допоміг команді зіграти внічию з Іспанією…
Vozinha takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. 🔥#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/TsC1nhwoIB— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
Такий перформанс дозволив 40-річному голкіперу переписати рекорд. Зокрема, він став найстаршим воротарем в історії, який у дебютному матчі на чемпіонаті світу відіграв «на нуль». До слова, саме Возінью визнали гравцем цього матчу.
Після гри голкіпер не стримував сліз. Як пояснив після матчу, плакав, бо матч не змогли подивитися ні бабуся з дідусем, які померли за декілька років до старту змагань, ні мама, яка не отримала візу в США.
«Я плакав після матчу, бо в дитинстві я ріс у бабусі й дідуся, а вони не змогли бути тут. Вони померли кілька років тому. Моя мама теж не змогла приїхати через проблеми з візою та гроші, які ми мали за неї заплатити. Ми не встигли вчасно це зробити», – пояснив кабовердець.
Саме під час розмови з журналісткою він дізнався, що став зіркою. За півтори години кількість підписників на його сторінці в Instagram зросла з 50 тисяч до 2 мільйонів. Вона й досі розростається.
За декілька днів стало відомо, що за сприяння Держдепартаменту США мама Возіньї отримала-таки візу і прилетить до сина на наступні матчі групового етапу змагань. Хіба не казка?
Наступна зупинка – фінальний бос
Але й це не кінець. Збірна Кабо-Верде змогла зіграти внічию наступні два матчі в групі Н з Уругваєм (єдиний матч на ЧС-2026, в якому Возінья пропустив, – Ред.) і Саудівською Аравією та пробилася до плей-оф турніру. Таким чином Кабо-Верде стала найменшою за кількістю населення країною, якій вдалося це зробити.
Беззаперечним героєм команди став Возінья, який до того ж є одним із найдешевших гравців на турнірі. Transfermarkt оцінює його у 50 тисяч доларів… Це трішки менше, ніж Кріштіану Роналду заробляє за дві години.
Однак у футбол грають не гроші, а люди. Інколи вони навіть здатні на дива, як Возінья. У 1/16 фіналу змагань сенсація турніру – Кабо-Верде – зіграє проти чемпіонів світу збірної Аргентини.
Головна вивіска матчу виглядатиме так: чи зможе Мессі забити Возіньї? Хто б повірив у таке ще 14 червня… Вперед-вперед, «Бабусю»!
Матч Аргентина – Кабо-Верде відбудеться 4 липня. Початок – о першій годині ночі за Києвом.