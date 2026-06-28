Збірна Англії перемогла Панаму в третьому турі групового етапу в квартеті L на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
У складі «левів» відзначилися Джуд Біллінгем і Гаррі Кейн.
Завдяки перемозі англійці завершили груповий етап на першому місці квартету L з сімома очками в активі.
У паралельному матчі Хорватія виявилася сильнішою за Гану. На голи хорватів Сучича і Влашича ганці відповіли єдиним точним ударом Лукассена.
У підсумку і хорвати, і ганці пройшли у плей-оф ЧC-2026.
Нагадаємо, бельгійці розгромили Нову Зеландію (5:1) і завершили груповий етап на першому місці.