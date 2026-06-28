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Збірна Англії перемогла Панаму і виграла групу L чемпіонату світу з футболу 2026

У плей-оф із групи L кваліфікувалися одразу три команди.

Збірна Англії перемогла Панаму і виграла групу L чемпіонату світу з футболу 2026
Решфорд тікає від суперників
Фото: EPA/UPG

Збірна Англії перемогла Панаму в третьому турі групового етапу в квартеті L на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі «левів» відзначилися Джуд Біллінгем і Гаррі Кейн.

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Завдяки перемозі англійці завершили груповий етап на першому місці квартету L з сімома очками в активі.

Хорватія – Гана
Фото: EPA/UPG
Хорватія – Гана

У паралельному матчі Хорватія виявилася сильнішою за Гану. На голи хорватів Сучича і Влашича ганці відповіли єдиним точним ударом Лукассена.

Становище в групі L після трьох турів ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Становище в групі L після трьох турів ЧС-2026

У підсумку і хорвати, і ганці пройшли у плей-оф ЧC-2026.

Нагадаємо, бельгійці розгромили Нову Зеландію (5:1) і завершили груповий етап на першому місці.

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