Збірна Аргентини декласувала Йорданію (3:1) у третьому турі групового етапу в квартеті J на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
У складі аргентинців відзначилися Джовані Ло Чельсо, Лаутаро Мартінес і Ліонель Мессі. Йорданці відповіли голом Муси Тамарі.
В активі Ліонеля Мессі шість голів на цьогорічній світовій першості і дев'ятнадцять загалом на чемпіонатах світу.
За підсумками трьох турів групового етапу ЧС-2026 Аргентина вийшла в плей-оф з першого місця групи J.
У паралельній грі Алжир у результативному матчі зіграв внічию з Австрією. У складі алжирців забив Рафік Бельгарі, дубль на рахунку Ріяда Мареза. У австрійців забили Марко Арнаутович, Марсель Забітцер і Саша Калайджич.
Таким чином Алжир пройшов у плей-оф з другого місця, а Австрія – з третього.
Нагадаємо, Португалія не змогла виграти групу К, зігравши внічию з Колумбією (0:0).