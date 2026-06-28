Ліонель Мессі забив шостий гол на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

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Збірна Аргентини декласувала Йорданію (3:1) у третьому турі групового етапу в квартеті J на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі аргентинців відзначилися Джовані Ло Чельсо, Лаутаро Мартінес і Ліонель Мессі. Йорданці відповіли голом Муси Тамарі.

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В активі Ліонеля Мессі шість голів на цьогорічній світовій першості і дев'ятнадцять загалом на чемпіонатах світу.

За підсумками трьох турів групового етапу ЧС-2026 Аргентина вийшла в плей-оф з першого місця групи J.

Фото: EPA/UPG Алжир – Австрія

У паралельній грі Алжир у результативному матчі зіграв внічию з Австрією. У складі алжирців забив Рафік Бельгарі, дубль на рахунку Ріяда Мареза. У австрійців забили Марко Арнаутович, Марсель Забітцер і Саша Калайджич.

Фото: Графіка LB.ua Становище в групі J після трьох турів ЧС-2026

Таким чином Алжир пройшов у плей-оф з другого місця, а Австрія – з третього.

Нагадаємо, Португалія не змогла виграти групу К, зігравши внічию з Колумбією (0:0).