Фігуристів із Росії та Білорусі допустили до змагань у нейтральному статусі

Спортсмени та допоміжний персонал не зможуть використовувати національний прапор, національну форму та національний гімн.

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Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив спортсменів із Росії та Білорусі до змагань з фігурного катання, ковзанярського спорту та шорт-треку в нейтральному статусі.

Про це йдеться в заяві організації, передає "Радіо Свобода".

Отже, російським та білоруським спортсменам дозволили брати участь як в індивідуальних, так і в командних змаганнях.

Водночас до змагань не допустять спортсменів, які брали участь у повномасштабній війні Росії проти України, підтримували цю війну або служать у збройних силах чи органах національної безпеки Росії чи Білорусі.

Спортсмени та допоміжний персонал не зможуть використовувати національний прапор, національну форму та національний гімн.

Як зазначили в ISU, ухвалене в березні 2022 року рішення про недопуск Росії та Білорусі частково скасовано, взявши до уваги рекомендації Міжнародного олімпійського комітету та рішення інших спортивних федерацій.

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