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Фігуристів із Росії та Білорусі допустили до змагань у нейтральному статусі

Спортсмени та допоміжний персонал не зможуть використовувати національний прапор, національну форму та національний гімн. 

Фігуристів із Росії та Білорусі допустили до змагань у нейтральному статусі
Ілюстративне фото
Фото: istockphoto.com

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив спортсменів із Росії та Білорусі до змагань з фігурного катання, ковзанярського спорту та шорт-треку в нейтральному статусі. 

Про це йдеться в заяві організації, передає "Радіо Свобода".

Отже, російським та білоруським спортсменам дозволили брати участь як в індивідуальних, так і в командних змаганнях.

 Водночас до змагань не допустять спортсменів, які брали участь у повномасштабній війні Росії проти України, підтримували цю війну або служать у збройних силах чи органах національної безпеки Росії чи Білорусі.

Спортсмени та допоміжний персонал не зможуть використовувати національний прапор, національну форму та національний гімн. 

Як зазначили в ISU, ухвалене в березні 2022 року рішення про недопуск Росії та Білорусі частково скасовано, взявши до уваги рекомендації Міжнародного олімпійського комітету та рішення інших спортивних федерацій.

Контекст

  • Після російського вторгнення в Україну у 2022 році російські та білоруські спортсмени у більшості видів спорту, згідно з рекомендаціями МОК, могли допускатися до змагань лише в нейтральному статусі.
  • У квітні-червні 2026 року Міжнародна федерація асоціацій фехтування (FIE), Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) та Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) допустили російських та білоруських учасників до змагань без обмежень, з національними гімнами та прапорами. 
  • У травні цього року МОК оголосив, що його Виконавчий комітет більше не рекомендує жодних обмежень щодо участі білоруських спортсменів. 
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