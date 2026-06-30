Фігуристів із Росії та Білорусі допустили до змагань у нейтральному статусі

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) допустив спортсменів із Росії та Білорусі до змагань з фігурного катання, ковзанярського спорту та шорт-треку в нейтральному статусі.
Про це йдеться в заяві організації, передає "Радіо Свобода".
Отже, російським та білоруським спортсменам дозволили брати участь як в індивідуальних, так і в командних змаганнях.
Водночас до змагань не допустять спортсменів, які брали участь у повномасштабній війні Росії проти України, підтримували цю війну або служать у збройних силах чи органах національної безпеки Росії чи Білорусі.
Спортсмени та допоміжний персонал не зможуть використовувати національний прапор, національну форму та національний гімн.
Як зазначили в ISU, ухвалене в березні 2022 року рішення про недопуск Росії та Білорусі частково скасовано, взявши до уваги рекомендації Міжнародного олімпійського комітету та рішення інших спортивних федерацій.
Контекст
- Після російського вторгнення в Україну у 2022 році російські та білоруські спортсмени у більшості видів спорту, згідно з рекомендаціями МОК, могли допускатися до змагань лише в нейтральному статусі.
- У квітні-червні 2026 року Міжнародна федерація асоціацій фехтування (FIE), Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) та Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) допустили російських та білоруських учасників до змагань без обмежень, з національними гімнами та прапорами.
- У травні цього року МОК оголосив, що його Виконавчий комітет більше не рекомендує жодних обмежень щодо участі білоруських спортсменів.
- 12 травня, Міжнародний союз сучасного п’ятиборства зняв обмеження з білоруських спортсменів на рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету.
- 17 травня Міжнародна федерація боротьби (UWW) повністю зняла санкції з Росії та Білорусі, дозволивши їхнім спортсменам виступати під власними прапорами та гімнами.
- 19 травня федерація муай-тай дозволила білорусам і росіянам виступати на змаганнях під національною символікою.
- Нещодавно ФІФА також офіційно допустила збірну Росії до нового юнацького чемпіонату світу U-15, який відбудеться в Азербайджані з 22 по 31 жовтня 2026 року.
- В Україні та низці європейських країн ці рішення розкритикували.