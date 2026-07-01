Відстань до цих об'єктів – від 600 до 1300 км від лінії фронту в Україні.

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по нафтопереробному заводу в Уфі, що є одним з найбільших ворожих виробників мастил. Відстань до нього від лінії фронту в Україні становить понад 1300 кілометрів.

У дописі в Facebook глава держави зазначив, що удар є «санкційною відповіддю» на затягування Росією війни. Є й інші вражені цілі.

«Також у Пензенському регіоні наша зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по наших містах і громадах. Відстань до цілі – близько 600 кілометрів від лінії фронту», – сказав президент.

За інформацією OSINT-каналу Exilenova+, в Уфі атакували Башнефть. У Пензі, за інформацією місцевих, атакували підшипниковий завод.

Зеленський назвав далекобійні санкції справедливим ударом у відповідь за все, що Росія робить проти України.