Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по нафтопереробному заводу в Уфі, що є одним з найбільших ворожих виробників мастил. Відстань до нього від лінії фронту в Україні становить понад 1300 кілометрів.
У дописі в Facebook глава держави зазначив, що удар є «санкційною відповіддю» на затягування Росією війни. Є й інші вражені цілі.
«Також у Пензенському регіоні наша зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по наших містах і громадах. Відстань до цілі – близько 600 кілометрів від лінії фронту», – сказав президент.
За інформацією OSINT-каналу Exilenova+, в Уфі атакували Башнефть. У Пензі, за інформацією місцевих, атакували підшипниковий завод.
Зеленський назвав далекобійні санкції справедливим ударом у відповідь за все, що Росія робить проти України.
- Україна неодноразово пропонувала Росії різні формати мирних переговорів, зокрема на рівні лідерів, аби покласти край війні. Москва не демонструє готовності до конструктиву, висуває Україні нереалістичні вимоги (зокрема відмовитися від вільної частини Донбасу), продовжує нарощувати ВПК та атакувати цивільні об'єкти на українській території.