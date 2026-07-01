В офісі польського глави держави готують відповідь на оголошення про створення Національного пантеону.

Польська влада не поспішає реагувати на новину про створення в Україні Національного пантеону, чекаючи на імена людей, які будуть у ньому вшановані.

Як пише Onet, в уряді та канцелярії президента вирішили не публікувати негайну реакцію, щоб не провокувати подальше погіршення відносин між Варшавою та Києвом, а витримати павзу, поки не буде зрозуміло, чи потрапляють до офіційного списку українських героїв особи, які для Польщі є там неприйнятними.

Кулуарно говорять, що поява у Пантеоні провідника ОУН Степана Бандери стане "критичною новиною для польсько-українських відносин".

Водночас у Кароля Навроцького вирішили готувати позицію з українського питання до виступу президента 11 липня - у день пам'яті Волинської трагедії, який в Польщі називають "днем пам'яті жертв геноциду, влаштованого українськими націоналістами".

За несприятливого сценарію Навроцький тоді може оголосити про те, що збирається суттєво обмежити контакти зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.