З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
ГоловнаПолітика

Порошенко вимагає скасувати «неконституційні» санкції проти нього та створити коаліційний уряд

Політик наголосив, що ідею коаліції національної єдності підтримує більшість українців.

Порошенко вимагає скасувати «неконституційні» санкції проти нього та створити коаліційний уряд
Петро Порошенко
Фото: kyiv24.news

Голова фракції «Європейська солідарность» Петро Порошенко вимагає скасувати «неконституційні» санкції проти нього та створити коаліційний уряд. 

«Я був дуже радий почути цю неділю з вуст президента слова про армію, про мову, про віру і про ЄС. Я дуже радий, що виступ його почався зі слів єдність», — заявив Порошенко з трибуни Верховної Ради.

Політик наголосив, що ідею коаліції національної єдності підтримує більшість українців. 

Реклама

«Єдність, бо саме створення коаліції національної єдності в Верховній Раді підтримує 60% українців. В умовах, коли нема монобільшості, треба формувати уряд національної єдності і давати відповіді на ті виклики, які на сьогоднішній день існують», — зазначив він.

За словами лідера фракції, Україна підтримала готовність до всеосяжного режиму припинення вогню. 

«Ми не дамо більше Путіну затягнути в нас тустопорожні дискусії про гарантії безпеки і про мирову угоду. Зупинить вогонь негайно і безумовно», — підкреслив Порошенко.

Окремо Порошенко закликав повернути армії кошти на озброєння. 

«У цих умовах ми категорично, ми Європейська Солідарність, вимагаємо повернути Збройним силам 40 млрд на озброєння. А не деребанити їх на кешбек вчорашнім рішенням уряду з резервного фонду», — наголосив політик.

Він також звернув увагу на засідання Верховного суду. 

«Дуже важливо, що сьогодні о 15:00 буде ще один тест. Це засідання Верховного суду про скасування неконституційних, незаконних санкцій проти лідера опозиції. Вимагаємо забезпечити захист незалежності суддівського корпусу», — заявив він.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies