Голова фракції «Європейська солідарность» Петро Порошенко вимагає скасувати «неконституційні» санкції проти нього та створити коаліційний уряд.

«Я був дуже радий почути цю неділю з вуст президента слова про армію, про мову, про віру і про ЄС. Я дуже радий, що виступ його почався зі слів єдність», — заявив Порошенко з трибуни Верховної Ради.

Політик наголосив, що ідею коаліції національної єдності підтримує більшість українців.

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«Єдність, бо саме створення коаліції національної єдності в Верховній Раді підтримує 60% українців. В умовах, коли нема монобільшості, треба формувати уряд національної єдності і давати відповіді на ті виклики, які на сьогоднішній день існують», — зазначив він.

За словами лідера фракції, Україна підтримала готовність до всеосяжного режиму припинення вогню.

«Ми не дамо більше Путіну затягнути в нас тустопорожні дискусії про гарантії безпеки і про мирову угоду. Зупинить вогонь негайно і безумовно», — підкреслив Порошенко.

Окремо Порошенко закликав повернути армії кошти на озброєння.

«У цих умовах ми категорично, ми Європейська Солідарність, вимагаємо повернути Збройним силам 40 млрд на озброєння. А не деребанити їх на кешбек вчорашнім рішенням уряду з резервного фонду», — наголосив політик.

Він також звернув увагу на засідання Верховного суду.

«Дуже важливо, що сьогодні о 15:00 буде ще один тест. Це засідання Верховного суду про скасування неконституційних, незаконних санкцій проти лідера опозиції. Вимагаємо забезпечити захист незалежності суддівського корпусу», — заявив він.