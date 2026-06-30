З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
ГоловнаПолітика

Україна підписала угоду зі Швецією про постачання сучасних винищувачів Gripen

Йдеться про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів.

Україна підписала угоду зі Швецією про постачання сучасних винищувачів Gripen
Фото: Михайло Федоров в Telegram

Україна підписала історичну угоду зі Швецією на постачання сучасних винищувачів Gripen для посилення захисту неба.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров.

Сьогодні в Києві за участі Президента Володимира Зеленського та міністра оборони Швеції підписали угоду, яка передбачає закупівлю 16 сучасних багатоцільових винищувачів Gripen E.

Реклама

"Це історичний крок у співпраці двох країн, який розпочинає новий етап розвитку українських Повітряних Сил та суттєво посилює спроможності із захисту неба", - зазначив Федоров.

За його словами,є кілька напрямів співпраці зі Швецією щодо посилення захисту неба. 

  •  оперативний. На початку 2027 року Україна отримає перші 16 Gripen C/D як військову допомогу від Швеції. Це дасть змогу швидше інтегрувати платформу, підготувати пілотів і технічний персонал, адаптувати інфраструктуру та нарощувати бойові спроможності Повітряних Сил.
  • стратегічний. Україна закуповує 16 Gripen E за кошти Єврокредиту та за підтримки Великої Британії. Поставки цих літаків розпочнуться на початку 2029 року.

Окрім літаків, Україна отримає необхідне обладнання, логістичну й технічну підтримку. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції. 

"Gripen здатні нести ракети Meteor, тому можуть стати одним із ключових факторів технологічної переваги України. Насамперед раніше виявляти загрози, ефективніше протидіяти ворожій авіації та вражати повітряні цілі на великій відстані", - зазначив Федоров.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies