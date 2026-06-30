Україна підписала угоду зі Швецією про постачання сучасних винищувачів Gripen

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Україна підписала історичну угоду зі Швецією на постачання сучасних винищувачів Gripen для посилення захисту неба.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров.

Сьогодні в Києві за участі Президента Володимира Зеленського та міністра оборони Швеції підписали угоду, яка передбачає закупівлю 16 сучасних багатоцільових винищувачів Gripen E.

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"Це історичний крок у співпраці двох країн, який розпочинає новий етап розвитку українських Повітряних Сил та суттєво посилює спроможності із захисту неба", - зазначив Федоров.

За його словами,є кілька напрямів співпраці зі Швецією щодо посилення захисту неба.

оперативний. На початку 2027 року Україна отримає перші 16 Gripen C/D як військову допомогу від Швеції. Це дасть змогу швидше інтегрувати платформу, підготувати пілотів і технічний персонал, адаптувати інфраструктуру та нарощувати бойові спроможності Повітряних Сил.

стратегічний. Україна закуповує 16 Gripen E за кошти Єврокредиту та за підтримки Великої Британії. Поставки цих літаків розпочнуться на початку 2029 року.

Окрім літаків, Україна отримає необхідне обладнання, логістичну й технічну підтримку. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції.

"Gripen здатні нести ракети Meteor, тому можуть стати одним із ключових факторів технологічної переваги України. Насамперед раніше виявляти загрози, ефективніше протидіяти ворожій авіації та вражати повітряні цілі на великій відстані", - зазначив Федоров.