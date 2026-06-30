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Кондратюк закликала повернутися до формули примирення в україно-польських відносинах

Вона нагадала, що у країнах Європейського Союзу історична пам'ять ґрунтується на ідеології примирення. 

Кондратюк закликала повернутися до формули примирення в україно-польських відносинах
Олена Кондратюк
Фото: ВРУ

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк із трибуни парламенту наголосила на необхідності зберігати партнерство між Україною та Польщею на засадах рівності та взаємної поваги, застерігши від політизації питань історичної пам'яті.

«Коли питання історичної пам'яті починають визначати майбутнє україно-польських відносин, стають елементом політичних технологій, особливо зараз в Польщі, яка готується до виборів в 27-му році, сіють мову ворожнечі, ми ризикуємо втратити те, що разом набудували десятиліттями», – наголосила віцеспікерка.

За словами Кондратюк, у країнах Європейського Союзу історична пам'ять ґрунтується на ідеології примирення. 

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«Ми постійно говорили нашим польським колегам, що історична пам'ять в країнах Європейського Союзу визначається на ідеології примирення, і це, до речі, повага до історії держави з кожних країн. І Україна йде саме таким шляхом», – зазначила вона.

Віцеспікерка закликала повернутися до формули примирення.

«Саме тому сьогодні особливо важливо повернутися до формули, яка свого часу допомогла нашим народам пройти через найскладніші сторінки нашої історії, починаючи з кінця 90-х років. Це "пробачаємо і просимо пробачення"», – сказала Кондратюк.

Кондратюк підкреслила стратегічний характер відносин між двома державами. 

«Україна і Польща – це стратегічні партнери: історично, географічно, безпеково, економічно і ціннісно. А наш спільний ворог – це Росія, яка намагається нас розварити, але ми не дамо цього зробити», – запевнила вона.

  • У польському уряді заявили, що будуть блокувати вступ України до Європейського Союзу, якщо наша держава не відмовиться від заходів вшанування борців за незалежність у минулому столітті, зокрема не припинить називати героєм провідника ОУН Степана Бандеру.
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