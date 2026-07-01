Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав свій візит до Японії із зустрічі зі спікером Палати представників Парламенту Японії Ейсуке Морі. Перед цим він відвідав Південну Корею.
Про це повідомили у МЗС.
“Глибоко ціную його особисту відданість зміцненню наших парламентських зв’язків, зокрема в рамках Японо-української парламентської ліги дружби. Японський парламент твердо підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії”, – підкреслив міністр.
Глава МЗС України наголосив, що наразі Європа та Індо-Тихоокеанський регіон стикаються зі спільними загрозами, зокрема через залучення Росією Північної Кореї до війни проти України. Україна готова співпрацювати, щоб обмінюватися досвідом у сфері захисту життя та зміцнювати нашу безпеку.
У межах візиту Сибіга зустрівся зі старшою віцепрезиденткою JICA (Японське агентство міжнародного співробітництва) Юко Міцуї. Він подякував Міцуї за її нещодавній візит до України та внесок організації у зміцнення стійкості та швидке відновлення України.
Зазначимо, міністра супроводжує делегація представників української бізнес-спільноти, які спеціалізуються на енергетиці логістиці, сільському господарстві та інших галузях.
“Сьогодні вони провели плідний обмін думками з JICA щодо напрямів вже існуючої та потенційної співпраці", – зазначив Андрій Сибіга.
Сторони обговорили розширення міцного партнерства у сфері економічного відновлення та розвитку, приділивши особливу увагу впровадженню передових японських технологій в українське виробництво та створенню нових сталих ринків.
Сибіга запропонував JICA розглянути можливість підтримки проєктів, спрямованих на зміцнення соціальної згуртованості в Україні, зокрема реінтеграції ветеранів, підтримки громад у прифронтових районах та програм зі створення належних умов в Україні для тих, хто повертається з-за кордону.
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