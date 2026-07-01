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Міністр закордонних справ Сибіга розпочав свій візит до Японії

Андрій Сибіга зустрівся з японськими парламентарями.

Міністр закордонних справ Сибіга розпочав свій візит до Японії
Очільник МЗС зустрівся зі спікером Палати представників Парламенту Японії
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав свій візит до Японії із зустрічі зі спікером Палати представників Парламенту Японії Ейсуке Морі. Перед цим він відвідав Південну Корею.

Про це повідомили у МЗС.

“Глибоко ціную його особисту відданість зміцненню наших парламентських зв’язків, зокрема в рамках Японо-української парламентської ліги дружби. Японський парламент твердо підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії”, – підкреслив міністр.

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Глава МЗС України наголосив, що наразі Європа та Індо-Тихоокеанський регіон стикаються зі спільними загрозами, зокрема через залучення Росією Північної Кореї до війни проти України. Україна готова співпрацювати, щоб обмінюватися досвідом у сфері захисту життя та зміцнювати нашу безпеку.

У межах візиту Сибіга зустрівся зі старшою віцепрезиденткою JICA (Японське агентство міжнародного співробітництва) Юко Міцуї. Він подякував Міцуї за її нещодавній візит до України та внесок організації у зміцнення стійкості та швидке відновлення України.

Зазначимо, міністра супроводжує делегація представників української бізнес-спільноти, які спеціалізуються на енергетиці логістиці, сільському господарстві та інших галузях. 

“Сьогодні вони провели плідний обмін думками з JICA щодо напрямів вже існуючої та потенційної співпраці", – зазначив Андрій Сибіга.

Працівники Японського агентства міжнародного співробітництва
Фото: МЗС
Працівники Японського агентства міжнародного співробітництва

Сторони обговорили розширення міцного партнерства у сфері економічного відновлення та розвитку, приділивши особливу увагу впровадженню передових японських технологій в українське виробництво та створенню нових сталих ринків.

Сибіга запропонував JICA розглянути можливість підтримки проєктів, спрямованих на зміцнення соціальної згуртованості в Україні, зокрема реінтеграції ветеранів, підтримки громад у прифронтових районах та програм зі створення належних умов в Україні для тих, хто повертається з-за кордону.

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