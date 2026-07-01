Головне за ніч та ранок середи, 1 липня: майже 260 боєзіткнень, ураження аеродрому “Саки”, удари по НПЗ в Уфі та заводу в Пензі

Нічна повітряна атака , 256 бойових зіткнень, бої на Словʼянському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, ракетний удар по Полтавщині, атака на маршрутку в Херсоні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 256 боєзіткнень.

Ворог найбільш активний на Покровському (31 штурм) і Слов'янському (27 атак) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 404 760 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні вранці росіяни атакували маршрутку в Херсоні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"О сьомій ранку, коли у громадському транспорті найбільше людей, російські окупанти атакували з дрона маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. Оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару", - написав він у Telegram.

Двоє людей загинули, кількість поранених уже зросла до семи.

Росія вранці 1 липня вдарила ракетою по підприємству в Полтавській області. За попередньою інформацією станом на 10 годину, поранені двоє людей.

«Зафіксовано влучання ракети по одному з підприємств Полтавського району. Попередньо, двоє людей травмовано. Інформація уточнюється», – повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич.

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по нафтопереробному заводу в Уфі, що є одним з найбільших ворожих виробників мастил. Відстань до нього від лінії фронту в Україні становить понад 1300 кілометрів.

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У дописі в Facebook глава держави зазначив, що удар є «санкційною відповіддю» на затягування Росією війни. Є й інші вражені цілі.

«Також у Пензенському регіоні наша зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по наших містах і громадах. Відстань до цілі – близько 600 кілометрів від лінії фронту», – сказав президент.

За інформацією OSINT-каналу Exilenova+, в Уфі атакували Башнефть. У Пензі, за інформацією місцевих, атакували підшипниковий завод.

У Генштабі зі свого боку повідомили, що в ніч на 1 липня Сили оборони України уразили АТ “Научно-исследовательский институт физических измерений” у Пензенській області.

Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Цей науково-дослідний інститут є провідним ворожим підприємством в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування.

СБУ уразила ангари з винищувачами на військовому аеродромі “Саки” в тимчасово окупованому Криму, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами.

Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де містився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.

Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації.

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