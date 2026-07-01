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Головне за ніч та ранок середи, 1 липня: майже 260 боєзіткнень, ураження аеродрому “Саки”, удари по НПЗ в Уфі та заводу в Пензі

Нічна повітряна атака, 256 бойових зіткнень, бої на Словʼянському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, ракетний удар по Полтавщині, атака на маршрутку в Херсоні.

Головне за ніч та ранок середи, 1 липня: майже 260 боєзіткнень, ураження аеродрому “Саки”, удари по НПЗ в Уфі та заводу в Пензі
Фото: ДСНС

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 256 боєзіткнень.

Ворог найбільш активний на Покровському (31 штурм) і Слов'янському (27 атак) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 404 760 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Сьогодні вранці росіяни атакували маршрутку в Херсоні, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"О сьомій ранку, коли у громадському транспорті найбільше людей, російські окупанти атакували з дрона маршрутне таксі у Центральному районі Херсона. Оператор ворожого безпілотника точно бачив, що перед ним цивільний транспорт із людьми, які їхали у своїх справах. Але цей терорист свідомо ухвалив рішення завдати удару", - написав він у Telegram.

Двоє людей загинули, кількість поранених уже зросла до семи.

Росія вранці 1 липня вдарила ракетою по підприємству в Полтавській області. За попередньою інформацією станом на 10 годину, поранені двоє людей.

«Зафіксовано влучання ракети по одному з підприємств Полтавського району. Попередньо, двоє людей травмовано. Інформація уточнюється», – повідомив голова ОВА Віталій Дяківнич.

Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по нафтопереробному заводу в Уфі, що є одним з найбільших ворожих виробників мастил. Відстань до нього від лінії фронту в Україні становить понад 1300 кілометрів.

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У дописі в Facebook глава держави зазначив, що удар є «санкційною відповіддю» на затягування Росією війни. Є й інші вражені цілі.

«Також у Пензенському регіоні наша зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по наших містах і громадах. Відстань до цілі – близько 600 кілометрів від лінії фронту», – сказав президент.

За інформацією OSINT-каналу Exilenova+, в Уфі атакували Башнефть. У Пензі, за інформацією місцевих, атакували підшипниковий завод.

У Генштабі зі свого боку повідомили, що в ніч на 1 липня Сили оборони України уразили АТ “Научно-исследовательский институт физических измерений” у Пензенській області.

Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Цей науково-дослідний інститут є провідним ворожим підприємством в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування.

СБУ уразила ангари з винищувачами на військовому аеродромі “Саки” в тимчасово окупованому Криму, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами.

Підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де містився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.

Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 

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