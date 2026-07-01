Сили оборони вдарили по провідному науково-дослідному інституту «Роскосмосу» в Пензенській області

Генштаб підтвердив ураження підприємства зі складу «Роскосмосу», мостів та складів ворога. В ніч на 1 липня Сили оборони України уразили АТ “Научно-исследовательский институт физических измерений” у Пензенській області.
Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті, повідомили в Генштабі. Цей науково-дослідний інститут є провідним ворожим підприємством в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування.
«Воно входить до складу холдингу "Російські космічні системи" (який в свою чергу є складовою держкорпорації "Роскосмос"). Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет (Іскандер, Калібр, Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки)», – повідомили в ГШ.
Масштаби збитків уточнюються.
Також Сили оборони вразили автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. Ці об'єкти ворог використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.
Також атакували склад паливно-мастильних матеріалів противника у Мелітополі й три склади матеріально-технічного забезпечення противника у районах Крупки Курської області (Росія), Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.
«Окрім того, уражено п'ять пунктів управління БпЛА противника у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині», – додали в Генеральному штабі.
- Уночі Сили оборони завдали ударів не лише по Пензенській області, а й по Уфі. Президент зазначив, що ці «далекобійні санкції» покликані змусити Росію до миру.