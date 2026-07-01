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Сили оборони вдарили по провідному науково-дослідному інституту «Роскосмосу» в Пензенській області

Він виготовляє датчики для ракет. 

Сили оборони вразили ворожий науково-дослідний інститут
Фото: Генштаб у Facebook
Сили оборони вразили ворожий науково-дослідний інститут

Генштаб підтвердив ураження підприємства зі складу «Роскосмосу», мостів та складів ворога. В ніч на 1 липня Сили оборони України уразили АТ “Научно-исследовательский институт физических измерений” у Пензенській області. 

Зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті, повідомили в Генштабі. Цей науково-дослідний інститут є провідним ворожим підприємством в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. 

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«Воно входить до складу холдингу "Російські космічні системи" (який в свою чергу є складовою держкорпорації "Роскосмос"). Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет (Іскандер, Калібр, Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки)», – повідомили в ГШ.

Масштаби збитків уточнюються.

Також Сили оборони вразили автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. Ці об'єкти ворог використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Також атакували склад паливно-мастильних матеріалів противника у Мелітополі й три склади матеріально-технічного забезпечення противника у районах Крупки Курської області (Росія), Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.

«Окрім того, уражено п'ять пунктів управління БпЛА противника у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині», – додали в Генеральному штабі. 

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