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У Німеччині іракця засудили до довічного ув'язнення за поневолення дівчат-єзидок

Іракську пару засудили за воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності, сексуальне насильство над дітьми та пособництво у вчиненні перелічених злочинів.

У Німеччині іракця засудили до довічного ув'язнення за поневолення дівчат-єзидок
Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

У Німеччині чоловіка та жінку засудили до тривалого ув'язнення за поневолення та знущання з двох дівчат-єзидок під час панування терористичного угруповання “Ісламська держава” в Іраку.

Про це повідомляє DW.

Іракську пару засудили за воєнні злочини, геноцид та злочини проти людяності, сексуальне насильство над дітьми та пособництво у вчиненні перелічених злочинів.

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Чоловіка засудили до довічного ув'язнення, а його колишню партнерку, яка на момент скоєння злочину була неповнолітньою, – до дев'яти з половиною років позбавлення волі.

Подружжя мешкало в Німеччині, їх заарештували в південній землі Баварія у квітні минулого року.

Суд довів, що обвинувачені поневолили двох дівчат-єзидок, коли перебували в лавах “Ісламської держави”. Кілька країн, зокрема Німеччина, офіційно визнали дії цього угруповання проти єзидів у Сирії та Іраку геноцидом.

Подружжя купило двох дівчаток-єзидок як рабинь в Іраку, коли їм було 5 і 12 років. Вони експлуатували дівчаток, піддаючи їх примусовій праці та тортурам. Було встановлено, що чоловік сексуально розбещував дітей, а жінка сприяла цьому. 

Позивачки заявили, що з ними поводилися гірше, ніж із собаками.

Єзиди зазнали жорстоких переслідувань влітку 2014 року, коли бойовики “Ісламської держави” захопили північний Ірак. Рятуючись, багато єзидів залишили країну, і зараз за кордоном живе велика діаспора.

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